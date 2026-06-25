Stefania Orlando tra qualche mese festeggerà il traguardo dei sessant’anni. In una intervista a DiPiù, la showgirl romana si è raccontata senza filtri, soffermandosi in particolare sulla sua vita sentimentale, rivelando di essere demisessuale. Ma, cosa significa esattamente?

Stefania Orlando rivela: “Sono demisessuale”. Cosa significa?

E’ a un passo dai sessant’anni Stefania Orlando, l’amatissima conduttrice e showgirl romana, protagonista anche dell’edizione dello scorso anno del Grande Fratello. Stefania ha concesso una lunga intervista a DiPiù, dove si è raccontata senza filtri e, in particolare, si è soffermata sulla sfera privata. Oggi la conduttrice è single e sta vivendo una nuova fase della sua vita, all’insegna della leggerezza e della consapevolezza: “Una stagione felice, leggera, piena di entusiasmo. L’unica cosa è che sono da sola. Io, che ho amato tanto, per il momento sto bene così.” L’Orlando ha anche aggiunto che “è quasi un anno che non ho rapporti fisici con un uomo. La mia psicologa dice che sono demisessuale.” Ma, cosa significa esattamente? Ce lo spiega la stessa showgirl: “Significa che per vivere anche l’intimità devo essere coinvolta emotivamente. Non riesco a separare il sentimento dalla sessualità. In partica, per poter fare l’amore devo essere innamorata.”

Stefania Orlando, il primo matrimonio con Andrea Roncato

Nel corso dell’intervista Stefani Orlando non si è soffermata solamente sul presente, ma è andata a ritroso nel tempo, parlando dei suoi primi amori. Il 23 giugno del 1997 la showgirl romana ha sposato l’attore Andrea Roncato. Il loro legame era nato da un colpo di fulmine teatrale, con la promessa di matrimonio fatta in maniera ironica dall’attore direttamente al padre della Orlando il giorno stesso del loro primo caffè. Il matrimonio, però, durò solo due anni: “Tra noi c’erano quasi vent’anni di differenza e probabilmente, col passare del tempo, quella distanza ha cominciato a farsi sentire.” Stefania ha voluto precisare che però non c’è a oggi alcun rancore, ma solamente affetto e gratitudine.

Stefania Orlando, la dolorosa rottura con Simone Gianlorenzi

Dopo la fine del matrimonio con Andrea Roncato, Stefania Orlando ha incontrato quello che ha definito come il grande amore della sua vita, ovvero il musicista Simone Gianlorenzi. La loro storia è durata per 15 anni. Sposati nel 2019, non hanno però avuto figli: “I bambini semplicemente non sono arrivati. Certo, quando ho conosciuto Simone avevo già quarant’anni, mentre lui ne aveva trentuno. Ma la verità è che né io né lui abbiamo mai sentito l’esigenza di diventare genitori a tutti i costi.” La fine del loro matrimonio è stata una scelta di lui: “è stato lui a prendere la decisione di lasciarmi. Per me è stato un colpo durissimo, perché io mi vedevo invecchiare accanto a lui. Ero convinta che sarebbe stato il mio compagno per sempre. Quando mi disse che era finita, mi è crollato il mondo addosso.”