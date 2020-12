1 Dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 5, arriva un primo scontro tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet: ecco cosa è accaduto tra le due

Solo pochi giorni fa nella casa del Grande Fratello Vip 5 è arrivata Samantha de Grenet, che ha deciso di mettersi in gioco con questa nuova esperienza. All’interno del reality la showgirl ha ritrovato Stefania Orlando, da anni sua amica, e sembrava che le due fossero pronte a dare il via ad un bellissimo percorso insieme. Tuttavia pare che in questi giorni ci siano delle tensioni in corso tra Stefania e Samantha. Già qualche ora fa la presentatrice è stata colta alla sprovvista dalla de Grenet per via di una domanda indiscreta riguardante il suo ex marito, e come se non bastasse nel corso dell’ultima diretta del reality è accaduto qualcosa che ha riportato le tensioni alle stelle. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è accaduto.

Durante la puntata Alfonso Signorini ha chiesto che ognuno dei sei nuovi concorrenti scegliesse un Vippone a cui togliere l’immunità per le nomination. A quel punto Samantha de Grenet ha deciso di non salvare Stefania Orlando, affermando di voler dare spazio ai giovani. Dopo la fine delle diretta però tra le due c’è stato un piccolo scontro, che è partito quando la showgirl ha chiesto alla conduttrice se fosse rimasta male per la sua scelta. La Orlando così, già tesa per essere stata nominata da Tommaso Zorzi, ha affermato:

“Tu hai detto ‘Voglio dare spazio ai giovani, quindi tolgo Stefania perché è più grande’. Mi viene da pensare, detto da una donna mia coetanea, te che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?. La motivazione mi sembra curiosa, posso dirlo?. Io non ti avevo detto niente, se tu adesso che hai ritirato fuori la questione”.

Scopriamo come ha risposto Samantha de Grenet alle parole di Stefania Orlando.