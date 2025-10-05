Stefano De Martino ha commentato per la prima volta la diffusione dei video intimi rubati da casa della compagna Caroline Tronelli. Ecco le parole del conduttore di Affari Tuoi.

Per la prima volta, Stefano De Martino ha commentato pubblicamente la vicenda che lo ha coinvolto insieme alla compagna Caroline Tronelli. Parliamo della diffusione illecita di alcuni video intimi rubati dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione di lei.

L’occasione giusta è il Rumore Festival, organizzato da Fanpage.it, dove il conduttore ha parlato con il giornalista Andrea Parrella.

Con grande lucidità e serenità, Stefano De Martino ha raccontato il suo punto di vista su quanto accaduto, spiegando di aver ormai fatto i conti con l’invasione della privacy che comporta il suo lavoro. “Faccio un lavoro che mi piace, sono un privilegiato, le rotture sono altre”, ha ammesso, mostrando consapevolezza dei compromessi legati alla notorietà.

Tuttavia, ha sottolineato come questa vicenda abbia avuto un impatto diverso, più personale e doloroso:

“È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose.”

Un senso di violazione che, ha confessato, ha reso difficile persino dormire in quella casa. Nonostante tutto, Stefano De Martino ha cercato di trovare un significato positivo nella vicenda:

“Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato.”

Ed è proprio la sua notorietà ad aver reso possibile un piccolo ma importante cambiamento, perché dopo questa situazione adesso il sito non esiste: “E forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano.”

Infine, ha raccontato come questa brutta esperienza lo abbia spinto ad approfondire temi di sicurezza informatica: “Mi sono fatto una cultura nella cybersecurity. Ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando.”

Così Stefano De Martino spera di potersi gettare questa situazione alle spalle, anche se ha profondamente segnato lui e la sua compagna.