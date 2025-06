Ecco la foto di Stefano De Martino in compagnia di Gilda Ambrosio

Su Instagram Stefano De Martino ha pubblicato una foto con la sua ex Gilda Ambrosio, riaccendendo i rumors su un possibile ritorno di fiamma. I due sono stati anche visti insieme al concerto di Dua Lipa, alimentando i sospetti.

Stefano De Martino e la foto con Gilda Ambrosio

Ci risiamo! Stefano De Martino torna al centro del gossip con una foto pubblicata su Instagram in queste ore che lo ritrae in compagnia della sua ex Gilda Ambrosio. L’immagine ha immediatamente scatenato i fan e gli amanti del pettegolezzo, riaccendendo le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Nonostante a proposito del loro legame si sia sempre parlato di una profonda amicizia, i momenti condivisi pubblicamente continuano a far discutere.

A rendere ancora più vivaci le speculazioni su Stefano De Martino e Gilda Ambrosio ci ha pensato la loro recente apparizione insieme al concerto di Dua Lipa, tenutosi ieri 7 giugno all’Ippodromo Snai di Milano. I due come mostrato da alcuni video li hanno pizzicati mentre andavano a prendere posto. La costanza delle loro uscite insieme non passa di certo inosservata.

Stefano, oggi volto affermato della TV italiana e di Affari Tuoi, cerca da tempo di tenere i riflettori puntati sulla sua carriera, ma la vita privata sembra non volerlo lasciare in pace. Di recente gli è stato attribuito anche un presunto flirt con Angela Nasti, ex protagonista di Uomini e Donne. Diverse segnalazioni li vedono insieme, sia dal vivo che in videochiamata, ma nessuna conferma è mai arrivata.

Storia Instagram Stefano De Martino

Come se non bastasse, negli ultimi giorni De Martino è stato paparazzato in Sardegna con una misteriosa ragazza bionda, secondo quanto pubblicato da Alessandro Rosica. Ancora una volta, bocche cucite da parte del conduttore.

La foto con Gilda, dunque, potrebbe essere stata postata per stuzzicare i curiosi o semplicemente per condividere un momento tra amici. Ma una cosa è certa: quando si parla di Stefano De Martino, il confine tra amicizia e amore resta sempre un terreno fertile per gli amanti del gossip.