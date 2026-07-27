Da tempo si rincorrono voci su una possibile relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, amica di vecchia data con la quale, però, sembra davvero esserci un’affinità particolare. A dare qualche indizio in più sulla natura del loro rapporto è la signora Anna Annunziata, madre della stilista.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono solo amici?

Non è in realtà la prima volta che si parla di una possibile relazione in corso tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. I due si conoscono ormai da tanti anni, era infatti il 2017 e, nel corso del tempo, hanno continuato a frequentarsi in amicizia, nonostante sentimentalmente avessero entrambi preso direzioni diverse. Per il futuro conduttore di Sanremo infatti c’è stato prima il ritorno con Belen Rodriguez e poi la relazione con Caroline Tronelli, mentre la stilista è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Ma quindi, come stanno oggi le cose tra Stefano e Gilda? A fare un pò di chiarezza ci ha pensato la madre di lei.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sempre più uniti: parla la suocera

Recentemente Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati paparazzati insieme a Ponza, in compagnia anche di amici in comune ma è bastato ciò a far riesplodere il gossip: tra i due c’è solo amicizia? Intervistata dal magazine DiPiù, la madre della stilista, Anna Annunziata, ha fatto un pò di chiarezza sul loro rapporto: “Mia figlia Gilda e Stefano si vogliono bene. Lui scherzando mi chiama ‘suocera’ e io ‘genero’. Gilda e Stefano non fanno progetti per il futuro, ma io li vedo molto bene insieme, sono bellissimi, sono fatti l’uno per l’altra.” La mamma di Gilda ha anche aggiunto che il loro è un legame speciale: “l’ho capito circa un anno fa, quando ho notato che si cercavano con molta frequenza e facevano di tutto per stare insieme. Stefano e Gilda si stimano tanto e sono molto affiatati. Sono convinta che Stefano sia il ragazzo ideale per mia figlia. L’ho sempre pensato, fin da quando si conoscono.”

Stefano De Martino, parla la madre di Gilda Ambrosio: “E’ spesso ospite a casa mia”

Nel corso dell’intervista a DiPiù, la signora Anna Annunziata ha anche rivelato che De Martino è spesso ospite a casa sua e che ama le sue polpette al limone. Ma a colpire sono soprattutto le parole che la madre di Gilda Ambrosio dice sul futuro di sua figlia e del conduttore: “Se dipendesse da me, le direi di avere fiducia in Stefano, di sposarlo e di avere un figlio con lui. Però io sono la mamma e quindi sto al mio posto, non dico nulla, sono cose loro. Dico solo che lei è giusta per lui e lui è giusto per lei.”