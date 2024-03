Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip: avrebbe un flirt con Dayane Mello

Gossip

Nicolò Figini | 22 Marzo 2024

Stefano De Martino

Stando agli ultimi rumor in circolazione pare che Stefano De Martino abbia una nuova fiamma: Dayane Mello. Che cosa c’è di vero in questa segnalazione? Ecco tutte le ultime rivelazioni.

Stefano De Martino insieme a Dayane Mello?

Tra non molto Stefano De Martino tornerà in televisione con la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, ma nel frattempo si stanno diffondendo nuove voci sulla sua vita privata. Di recente era stato avvistato con una ragazza di nome Luciana, ma a quanto pare tra loro ci sarebbe solo una bella amicizia e nulla di più.

All’interno del programma Password, quindi, Gabriele Parpiglia ha rilasciato un’indiscrezione fresca di giornata. Pare che il conduttore abbia un flirt con una ex vippona del Grande Fratello Vip. Stando alle parole del giornalista si tratterebbe di Dayane Mello:

“Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui insieme a Luciana sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando.

Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello“.

Al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto ciò e bisogna prendere le informazioni appena date con le pinze. Stefano e Dayane si conoscono già da tempo, in quanto nel 2017 erano già stati paparazzati insieme in un locale. Tra di loro non sembra mai esserci stato del tenero e di conseguenza dovremo attendere eventuali risposte dai diretti interessati.

Nel caso in cui uno dei due volesse esporsi noi vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi.