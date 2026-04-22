Stefano De Martino si è rifatto il naso? Sono tanti i fans che nel corso del tempo hanno cercato di capire a quali ritocchini si sia sottoposto il conduttore, che ha sempre ammesso di avere un buon rapporto con la chirurgia estetica.

Stefano De Martino si è rifatto il naso? Prima e Dopo

Stefano De Martino è il conduttore del momento e i telespettatori lo amano. Bello, simpatico, educato e di grande talento, è riuscito fin da subito a conquistare il cuore del pubblico. La sua bellezza non passa inosservata, ma per essere così l’ex ballerino si sarebbe sottoposto a qualche ritocchino estetico. I cambiamenti fisici sono particolarmente evidenti e sui social molti fans e molti esperti del settore ne hanno parlato in diverse occasioni.

Una tra questi è la chirurga plastica ed estetica Alessandra Cecchini, moto seguita su TikTok. Secondo l’esperta De Martino si sarebbe sottoposto a una “rinoplastica finesse per stringere la piramide nasale e le narici“. Il pupillo di Maria De Filippi si sarebbe, quindi, realmente rifatto il naso. Bisogna, però, precisare che lo stesso De Martino aveva dichiarato di essere stato costretto a ricorrere alla chirurgia estetica per il naso dopo aver avuto un incidente che lo ha reso necessario.

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Stefano De Martino e i ritocchini estetici: dalle orecchie al neo sul viso

Stefano De Martino, dopo la sua esperienza ad Amici, ha iniziato a curare di più il suo aspetto fisico, non solo a livello di allenamento e muscolatura, ma anche ricorrendo a qualche ritocchino. Il cambiamento più evidente, che tutti hanno notato, riguarda sicuramente le orecchie. Quando frequentava la scuola di Amici erano molto più a sventola, mentre oggi sono più aderenti. Un altro dettaglio che è subito stato evidente ai fans di De Martino, riguarda i neo che sfoggiava sopra al labbro quando era all’inizio della sua carriera. Il neo è stato rimosso.

Si è parlato anche di altri ipotetici ritocchini. Alcuni hanno notato che le occhiaie sembrano più distese e gli zigomi leggermente riempiti e più voluminosi. Altri hanno ipotizzato anche un lieve intervento alle labbra, che sembrano essere più colorate e piene rispetto a qualche anno fa. Se davvero De Martino avesse deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto, bisogno dire che il risultato è davvero eccellente, perché qualsiasi intervento abbia fatto gli ha donato una bellezza naturale.