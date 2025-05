Ospite al primo episodio del nuovo podcast di Marcello Sacchetta, Stefano De Martino ha ricordato il suo addio ad Amici che gli ha poi aperto le porte della conduzione.

Stefano De Martino ricorda quando lasciò Amici per L’Isola dei Famosi

Stefano De Martino è stato il primo ospite di In Camerino, il nuovo podcast di Marcello Sacchetta, suo storico compagno d’avventure ad Amici. Durante l‘intervista, il conduttore ha ripercorso uno dei momenti più significativi della sua carriera: l’addio al talent di Maria De Filippi per lanciarsi in una nuova sfida, lontano dalla danza.

Dopo aver ricoperto con successo il ruolo di professionista e aver affiancato Sacchetta nella conduzione del daytime, De Martino decise di lasciare Amici per approdare a L’Isola dei Famosi, dove per la prima volta vestì i panni di inviato televisivo.

Una svolta non da poco, come Stefano De Martino stesso ha raccontato con estrema sincerità al suo amico, nonché padrone di casa a In Camerino: “Quella cosa è stata veramente difficile. L’accettai proprio per provare a farcela un po’ con le mie forze”.

Il conduttore ha spiegato che il desiderio di mettersi in gioco e uscire dalla comfort zone fu determinante. “Eravamo in quella bolla di Amici, protetti da un programma che è un grande brand e da Maria, che ci ha sempre protetto. Sapendo di andare a lavorare fuori da quella produzione, sapevo anche di scontrarmi magari con una realtà meno filtrata. Ero io che dovevo in qualche modo portare a casa il risultato”.

Dietro quella scelta c’era anche la volontà di emanciparsi artisticamente: “C’era il sogno di rendersi indipendenti, di provare a fare il conduttore a tutti gli effetti. Quello era un piccolo step, ma è stato complicato perché non avevo alcuna esperienza in quel ruolo. Ero parecchio sotto pressione, non ero sereno”.

Ha così chiuso l’argomento Stefano De Martino. Dopo il ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi si è cimentato alla conduzione di Made in Sud. Qui non era solo: divideva il palco con Fatima Trotta. Per questo considera Stasera Tutto è Possibile la sua prima vera esperienza da presentatore.

Oggi, con una carriera solida da conduttore, Stefano guarda a quei momenti come a prove fondamentali per la sua crescita. Un salto nel vuoto che, col senno di poi, ha segnato l’inizio della sua seconda vita professionale.