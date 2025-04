Stefano De Martino si scatena durante un concerto di Achille Lauro e il video diventa in breve virale in rete

In queste ore Achille Lauro ha tenuto un concerto esclusivo. A prendere parte all’evento è stato anche Stefano De Martino, che si è scatenato sulle note di Incoscienti Giovani, brano in gara all’ultimo Festival di Sanremo.

Stefano De Martino al concerto di Achille Lauro

Sono settimane intense queste per Stefano De Martino. Solo pochi giorni fa si è conclusa una fortunatissima edizione di Stasera tutto è possibile, che quest’anno ha registrato ottimi ascolti. Ma non solo. Il conduttore è anche impegnato con Affari Tuoi, in attesa della pausa estiva. Contemporaneamente De Martino sta anche preparando un nuovo game show, che debutterà in Rai prossimamente e di certo anche stavolta le aspettative non verranno deluse.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Proprio ieri sera si è tenuto l’evento per i 10 anni di Intimissimi Uomo e per l’occasione sono stati presentati il nuovo naming e il nuovo logo del brand. Ad arricchire la serata è stato nientemeno che Achille Lauro, che ha tenuto un vero concerto esclusivo per la gioia di tutti i presenti.

A prendere parete all’evento è stato anche Stefano De Martino, che si è così scatenato insieme a Nicolò De Devitiis sulle note di Incosciente Giovani, brano in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Il conduttore di Affari Tuoi, con ironia, ha poi affermato simpaticamente: “Noi groupie di Achille Lauro”.

Il video del momento naturalmente non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web. Stefano intanto continua a concentrarsi sulla sua carriera e di certo anche nelle settimane a venire saprà come stupirci. A breve infatti arriverà una puntata speciale di Affari Tuoi, che andrà in onda in prima serata, e senza dubbio non mancheranno le emozioni e tante risate.