Stando a quanto è emerso in queste ultime ore, Carlo Conti starebbe valutando l’idea di introdurre le imitatrici per una notte nel corso della prossima edizione di Tale e Quale Show. Ecco i primi tre nomi che potrebbero prendere parte al talent show.

Il retroscena su Tale e Quale Show

Manca sempre meno alla partenza ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show. Come è stato svelato nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai, il fortunato programma del primo canale andrà in onda a partire da venerdì 26 settembre e come al solito ne vedremo di belle. Alla conduzione, come da tradizione, ci sarà Carlo Conti, che verrà affiancato da una giuria d’eccezione: Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. La scorsa settimana, dopo mesi di indiscrezioni, il presentatore ha annunciato il cast di concorrenti e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.

Anche quest’anno infatti non mancheranno le emozioni e attesissime risate e come al solito la trasmissione terrà compagnia a milioni di telespettatori. In attesa di scoprire come ci stupiranno i protagonisti, nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che ha destato la curiosità negli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come fa sapere il settimanale Oggi, sembrerebbe che Carlo Conti starebbe valutando la possibilità di introdurre le imitatrici per una notte, proprio come accade a Ballando con le Stelle, in occasione della nuova edizione di Tale e Quale Show. Ma non solo. La rivista fa anche sapere i primi tre grandi nomi che il conduttore starebbe tenendo in considerazione per questo ruolo. Di chi si tratta? Nientemeno che di Nadia Rinaldi, Serena Grandi e Nina Soldano. Le tre primedonne potrebbero dunque essere ospiti in una delle puntate del talent show, che quest’anno promette scintille.

Al momento tuttavia né Carlo Conti né i vertici Rai hanno commentato la notizia. Attualmente dunque il gossip va preso con le pinze in attesa di ulteriori news in merito.