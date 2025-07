Sono giunti questa mattina i primi dati della seconda puntata di Temptation Island 2025. Ecco quanto ha registrato l’appuntamento con Filippo Bisciglia e le coppie più chiacchierate della TV!

Ascolti seconda puntata di Temptation Island

Temptation Island non smette di sorprendere! E l’ha fatto anche durante la seconda puntata, quando dove le dinamiche tra le coppie hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo per tutta la durata del programma.

Quanti ascolti ha fatto Temptation Island? Vi starete chiedendo. I risultati arrivano da TV Sorrisi e Canzoni. Ebbene il reality show di Canale 5 ha fatto anche meglio del primo appuntamento e ha raggiunto il 29,64% di share con un pubblico di 3.697.000 spettatori. Inevitabile il paragone con lo scorso anno, quando la seconda puntata fece il 26,8% con 3.547.000 spettatori. Insomma una crescita molto importante che fa ben sperare per le prossime settimane.

Ieri Temptation Island è riuscita a superare ancora una volta Don Matteo, su Rai 1. La serie con Raoul Bova ha radunato 2.031.000 spettatori e ottenuto il 14,06% di share.

Tra gli altri programmi in onda segnaliamo poi che su Rai 2 è stato trasmesso Delitti in paradiso, con 961.000 spettatori e uno share del 6,18%. Rai 3 invece con Colpo di dadi si è fermata al 3,51% e 541.000 telespettatori. Per quanto riguarda invece le altre reti Mediaset su Rete 4 è andato in onda Il corriere – The mule per un totale di 714.000 spettatori (share 5,21%). Mentre su Italia 1 è stata la volta di Braven con 5,11% di share e 763.000 spettatori.

Per quanto riguarda le altre reti ricordiamo che su La7 abbiamo visto invece In onda prima serata con 848.000 spettatori (share 5,62%). Concludiamo poi con NOVE che ha mandato in onda I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo, totalizzando 421.000 spettatori (share 2,77%) e su TV8, Rocky ha avuto un pubblico pari a 320.000 spettatori (share 2,31%).

A vincere però come detto è stato Temptation Island di Filippo Bisciglia.