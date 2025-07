Su Canale 5 ieri 3 luglio 2025 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Ma quali sono gli ascolti e quanto ha registrato il reality show? Ecco tutti i dettagli a seguire.

Gli ascolti di Temptation Island

C’era grande attesa ieri per la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, dove non sono mancati i colpi di scena e persino un falò di confronto a poche ore dall’inizio dell’avventura! Insomma una serata davvero ricca di emozioni per i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Quanti ascolti ha registrato però Temptation Island nel corso della sua prima puntata? Il reality delle tentazioni su Canale 5 ha totalizzato 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%. Facendo un confronto con lo scorso anno la trasmissione in quell’occasione aveva registrato, durante la sua prima puntata, ben 3.362.000 spettatori e il 23,88% share.

LEGGI ANCHE: Mara Venier tra gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa, il retroscena

Ricordiamo però che Temptation Island ha dovuto vedersela con Don Matteo, che su Rai 1 ha conquistato 1.942.000 spettatori e il 13.9% di share. Mentre invece su Rai 2 in prima serata Ore 14 Sera con Milo Infante ha raggiunto 797.000 spettatori e il 6.6% share. Sul terzo canale invece hanno trasmesso Signor Faletti che ha registrato 839.000 spettatori e il 5.6%.

Per quanto riguarda i canali Mediaset, invece oltre Temptation Island, abbiamo visto degli altri programmi. Su Rete 4 per esempio è andata in onda Potere assoluto, che ha totalizzato a.m 4.9% share e un pubblico pari a 650.000 spettatori. Mentre su Italia 1 abbiamo assistito a Hunter’s Prayer – In fuga, che ha invece radunato davanti alla TV 840.000 spettatori e 5.7%.

In conclusione possiamo dire che Temptation Island è partito forte con la sua prima puntata. Gli ascolti TV hanno premiato il reality show condotto da Filippo Bisciglia, che promette altri risvolti inaspettati già dalla prossima puntata, come svelato dalle prime anticipazioni.