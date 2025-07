Angelo sia avvicina alla single Marianna e la fidanzata Maria Concetta scoppia in lacrime: ecco cosa è accaduto questa sera a Temptation Island.

Maria Concetta in lacrime a Temptation Island

Non mancano le emozioni stasera a Temptation Island. Nel corso della terza puntata della nuova edizione del reality show stiamo scoprendo come prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie e poco fa a finire al centro dell’attenzione sono stati Angelo e Maria Concetta. Come si è intuito fin dalla clip di presentazione, la giovane donna ha un’eccessiva gelosia nei confronti del suo compagno, che all’interno del villaggio ha ammesso di aver bisogno di più libertà. Ma non è finita qui.

Col passare dei giorni Angelo si è infatti avvicinato alla single Marianna e sembrerebbe che tra i due sia nata una bella intesa. Nel corso del primo falò delle fidanzate dunque Maria Concetta ha scoperto del legame nato tra il suo compagno e la tentatrice e a quel punto non è mancata la sua fortissima reazione.

La protagonista di Temptation Island è infatti scoppiata in un pianto disperato e tra le lacrime ha affermato: “Io lo amma**o a questo coso, questo toporatto”. Ma non è finita qui. Subito dopo aver visto i video di Antonio, Maria Concetta ha aggiunto: “Pensavo che questa reazione potesse averla più in là. Invece da subito. Si vede che gli piace questa ragazza, fin dal primo giorno l’ha scelta. A questo punto gli piace sia fisicamente che mentalmente”.

Ma come proseguirà il percorso di Antonio e Maria Concetta? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.