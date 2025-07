Dopo 22 anni dalla fine di Dawson’s Creek arriva la reunion tra Katie Holmes e Joshua Jackson, che nella serie cult interpretavano Joey Potter e Pacey Witter. I due attori di nuovo insieme per le riprese di un film.

Reunion tra Katie Holmes e Joshua Jackson

No, non è uno scherzo: Katie Holmes e Joshua Jackson sono finalmente di nuovo insieme! A distanza di ben 22 anni dalla fine di Dawson’s Creek è infatti arrivata la reunion tra i due celebri attori, che all’interno della serie cult vestivano i panni di Joey Potter e Pacey Witter. La storia d’amore tra i due protagonisti ha fatto battere il cuore a milioni di persone in tutto il mondo e ancora oggi la coppia è ricordata come una delle più iconiche della televisione.

In queste ore dunque Katie e Joshua si sono ritrovati e le immagini hanno iniziato a fare il giro del web. Ma cosa sta accadendo e perché gli ex volti di Dawson’s Creek sono di nuovo insieme? La risposta non è tardata ad arrivare. I due attori sono alla prese con le registrazioni di una nuova trilogia di film, intitolata Happy Hours e alla regia c’è proprio l’ex volto di Joey Potter.

Le riprese sono iniziate nelle scorse ore a New York e le prime immagini della reunion tra Katie Holmes e Joshua Jackson hanno già infiammato il web. Dalle prime anticipazioni emerse, questa nuova saga avrà per protagonisti un uomo e una donna, che dopo essere stati legati da un grande amore durante l’adolescenza si ritrovano da adulti. I due dovranno dunque affrontare i cambiamenti nella loro storia e i nuovi ostacoli della vita. Nel cast, oltre a Katie e Joshua, anche Mary-Louise Parker, Constance Wu e Joe Tippett.

Attualmente non è ancora chiaro quando e dove la trilogia di film sarà disponibile ma nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. I fan intanto si godono la reunion tra la Holmes e Jackson e già in molti attendono con ansia Happy Hours.