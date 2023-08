NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

Scontro tra Gabriela e Roberta dopo Temptation Island

Continua lo scontro a distanza tra Gabriela Chieffo e Roberta De Grazia dopo la fine di Temptation Island. Nelle ultime ore si è arricchito di un nuovo tassello. La Chieffo avrebbe reagito ad alcune stoccate della sua “rivale”, che a sua volta ha replicato. Ma facciamo un passo indietro per comprendere le ragioni di tutto.

Ricordiamo che la prima ha preso parte al reality show di Canale 5 insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara, mentre la seconda ha svolto il ruolo di tentatrice. E proprio la single si era avvicinata a Giuseppe, facendo vacillare il rapporto con Gabriela durante Temptation Island.

Le cose si sono poi sistemate per la coppia, ma l’astio tra Gabriela e Roberta a quanto pare no. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo e non è la prima volta che la De Grazia dopo il reality ha punzecchiato sia Giuseppe che la sua fidanzata con dei video su TikTok. Il tutto è proseguito quando pare che durante una diretta su Instagram Roberta, in compagnia di altre tentatrici di Temptation Island avrebbe avuto da ridire su entrambi, provocandone una reazione.

E nelle ultime ore a quanto pare ci risiamo. Tra le due sono volate nuovamente delle frecciatine. Un botta e risposta al vetriolo che non tende a placarsi. I fan tendono a informare continuamente Gabriela delle provocazioni di Roberta. E così che i più sono certi che l’ultima trovata della Chieffo sia indirizzata proprio alla De Grazia: “Non dimenticate di mettere la crema anche sul c**o che vi brucia”, ha scritto nel video.

Dopo i primi dubbi sul fatto che potesse essere o meno riferita alla tentatrice di Temptation Island, ora non sembrano esserci dubbi. Ecco che Roberta ha risposto a sua volta su TikTok: “E non dimenticatevi di spalmare la crema solare anche sulle CORNA”. Una frase che allude così a un presunto tradimento di Giuseppe ai danni di Gabriela.

Come deciderà di controbattere ora Gabriela di Temptation Island?