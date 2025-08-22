Sono stati avvistati nuovamente insieme Valerio e Ary dopo le voci di presunto tradimento

Valerio e la single Ary di Temptation Island sono stati avvistati insieme in Sardegna, scatenando il gossip su un possibile ritorno di fiamma. La notizia arriva dopo un presunto tradimento di cui si era parlato nei giorni scorsi.

Temptation Island Valerio e Ary beccati insieme

Il gossip non va MAI in vacanza, soprattutto quando si tratta di protagonisti di Temptation Island. Nelle ultime ore, è emersa una segnalazione che ha riacceso l’attenzione su Valerio e la single Ary, che durante il programma avevano costruito un rapporto molto stretto, tanto da confermare una conoscenza a un mese dalla fine del reality.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, i due sarebbero stati avvistati insieme in Sardegna, proprio in questi giorni. Un dettaglio che non è passato inosservato. Soprattutto alla luce delle voci circolate nelle scorse settimane su un presunto tradimento. Rumor mai confermati o smentiti (e da prendere con le pinze) da parte di Valerio. Ecco quanto riportato dalla fonte:

“Mi hanno segnalato i ragazzi di Temptation Island in Sardegna ma, in particolare, Valerio e Ary nello stesso posto. Gli ha perdonato il tradimento di quest’estate che lui le ha fatto in Puglia con quella ragazza di cui vi parlai?”. Per poi postare delle foto a riguardo.

Le storie Instagram di Lorenzo Pugnaloni su Temptation Island

La storia a cui si riferisce risale al 13 agosto, quando lo stesso Pugnaloni aveva lanciato una clamorosa indiscrezione: “Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano-stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli. Ho le chat di lei dopo una notte passata insieme.”

In quel periodo si era anche parlato di presunti avvistamenti tra Valerio e Sarah, sua ex fidanzata e compagna di avventura a Temptation Island, ma il fratello di lei aveva prontamente smentito qualsiasi riavvicinamento.

Ora però, con gli scatti e le chat condivise su Instagram e TikTok che mostrano Valerio e Ary nello stesso luogo, il pubblico si interroga: tra i due è tornato il sereno? La segnalazione sembrerebbe indicare un riavvicinamento, anche se al momento nessuno dei due ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

Nel frattempo, i fan restano con gli occhi puntati sulla vicenda, in attesa di aggiornamenti ufficiali.