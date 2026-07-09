Ieri sera, mercoledì 8 luglio 2026, è andata in onda la terza puntata di “Temptation Island”. Al centro della puntata una delle coppie più discusse di questa edizione, ovvero quella formata da Sara e Gabriele, che si sono confrontati al falò. Come è andata?

Temptation Island 2026: falò di confronto per Sara e Gabriele

Sara e Gabriele sono senza dubbio la coppia più discussa di questa edizione di “Temptation Island”. Tante le polemiche scoppiate dopo la diffusione dei presunti video intimi realizzati durante una live a pagamento, oltre alle accuse di finzione rivolte alla coppia ma, nonostante ciò, la produzione ha scelto comunque di continuare col loro racconto. La scorsa puntata, come ricorderete, Gabriele aveva chiesto a Sara il falò di confronto anticipato. La ragazza avrà accettato? La risposta è sì e, ieri sera, il confronto è stato mandato in onda. Ecco come è andato.

Temptation Island 2026, la decisione di Gabriele

Nella terza puntata di “Temptation Island” è andato in onda il falò di confronto anticipato tra Sara e Gabriele. E’ stato il ragazzo a chiedere il falò, con Sara che ha accettato. Durante il faccia a faccia, Gabriele ha prima ascoltato le parole del conduttore Filippo Bisciglia: “Se la mia ragazza mi dicesse che sta male con me, la lascerei andare.” Il giovane, però, inizialmente non è sembrato intenzionato ad ascoltare il consiglio, asserendo di non riuscire a pensare di tornare a casa senza di lei. Sara è poi scoppiata a piangere, con Bisciglia che ha invitato ancora una volta Gabriele ha riflettere. Il ragazzo alla fine ha ceduto: “Ho capito che sono io quello sbagliato. Forse è meglio che prendiamo una pausa.” La scelta di Gabriele ha chiuso il falò, col giovane che se ne è andato tra le lacrime, mentre Sara è rimasta con il conduttore.

Temptation Island 2026, cosa ha detto Filippo Bisciglia a Sara? Il momento diventa virale

Dopo che Gabriele se ne è andato tra le lacrime, Sara è rimasta un attimo in spiaggia con Filippo Bisciglia, il quale si è rivolto a lei nel tentativo di consolarla, pronunciando una frase subito diventata virale: “Quanti anni siete stati insieme? Sette? C’è chi se ne è fatti 14…” Il riferimento è alla lunga relazione che Bisciglia ha avuto con Pamela Camassa, la cui rottura è stata annunciata nel settembre del 2025. Da allora hanno preso strade diverse, con Pamela che ha trovato un nuovo amore, ovvero l’imprenditore Stefano Russo, mentre Filippo continua a mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata. Nonostante la separazione, entrambi hanno sempre parlato con massimo rispetto reciproco. Tornando al reality, come finirà invece per le altre coppie presenti nel resort?