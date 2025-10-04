Protagonista dell’ultima puntata di Casa a prima vista di questa settimana è stata Valentina Persia. L’attrice ha cercato una villa a Roma Sud in cui trasferirsi.

Valentina Persia a Casa a prima vista

Chi l’avrebbe mai detto? Valentina Persia è stata la protagonista inattesa dell’ultima puntata settimanale di “Casa a prima vista”, il programma in onda su Real Time dove agenti immobiliari si sfidano per trovare la casa ideale ai propri clienti.

LEGGI ANCHE: Disavventura per Giorgia Palmas, vittima di un furto sul treno Milano-Roma, lo sfogo (FOTO)

Tra le sorprese della puntata, c’è stata proprio la presenza della celebre attrice comica, nota per la sua simpatia travolgente e per la partecipazione a numerosi programmi televisivi. Stavolta, però, Valentina era lì per una missione personale: trovare la casa dei suoi sogni a Roma Sud.

Le richieste di Valentina Persia? Chiare e dettagliate: una villetta indipendente con living e cucina, tre camere da letto, due bagni, un’ampia cabina armadio per i suoi abiti da scena e, naturalmente, uno spazio esterno. Il budget? Fino a 650.000 Euro.

Così abbiamo potuto vedere le tre proposte da parte degli agenti:

Il primo è stato Corrado Sassu, che ha portato Valentina Persia a Vallerano, quartiere tranquillo a ridosso del Grande Raccordo Anulare. La proposta: una villa di 240 mq, due livelli, quattro camere, quattro bagni, taverna, veranda, due giardini e box. Prezzo richiesto: 670.000 euro trattabili. Valentina ha apprezzato lo spazio e l’eleganza della casa.

Successivamente Nadia Mayer ha presentato una villa a Mezzocamino, su tre livelli per un totale di 170 mq, con camere luminose, terrazzi e un chiostro davvero suggestivo. Anche qui c’è spazio esterno e un’ottima disposizione interna. Prezzo: 635.000 euro trattabili.

Infine, Blasco Pulieri ha puntato su Acilia, proponendo una villa indipendente di 160 mq con tre camere, doppio living, giardini, balconi e una taverna. Un’opzione più contenuta nel prezzo: 550.000 euro.

Dopo aver visitato tutte le case, Valentina Persia ha scelto la villa di Corrado Sassu a Vallerano. Nonostante la decisione piuttosto difficile, ha sottolineato come la soluzione proposta fosse la migliore per lei e per i suoi due figli.

Insomma una puntata davvero molto speciale quella di Casa a prima vista che ha tenuto incollati alla TV tanti telespettatori, nonostante su Rai 1 andasse in onda Affari Tuoi e su Canale 5, La Ruota della Fortuna!