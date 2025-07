Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island ci sono stati anche Valerio e Sarah. Ma cosa è accaduto alla coppia dopo la fine del reality show? I due stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Il percorso di Valerio e Sarah a Temptation Island

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island c’è stata anche quella formata da Valerio e Sarah. Ma dopo la fine del reality show di Canale 5 i due stanno ancora insieme oppure si sono lasciati? Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo.

Come annunciato nella clip di presentazione, la coppia è legata da 5 anni. Valerio e la sua compagna hanno anche dato il via a una convivenza, tuttavia da qualche tempo a questa parte sono sorti una serie di problemi. A causa di alcune mancanze da parte del suo fidanzato, Sarah ha infatti iniziato ad accettare avance da parte di altri uomini e ha così deciso di partecipare al programma targato Maria De Filippi per cercare di capire se la sua relazione possa andare avanti.

Dal suo canto Valerio vuole a sua volta avere delle certezze per decidere se lasciare o meno il programma con la sua compagna.

Il percorso dei due all’interno dei villaggi si preannuncia infuocato e di certo ne vedremo di belle.

Il falò di confronto

Al termine del percorso a Temptation Island, in occasione del falò di confronto, Valerio e Sarah dovranno decidere se lasciare il programma insieme o se separati.

Ma cosa accadrà tra loro?

(IN AGGIORNAMENTO)

Valerio e Sarah stanno ancora insieme?

Di certo in molti si stanno chiedendo se Valerio e Sarah stanno ancora insieme dopo la fine del percorso a Temptation Island o se invece si sono lasciati.

Attualmente le registrazioni del reality show sono già terminate, ma al momento non è ancora chiaro se i due hanno deciso di proseguire o meno la loro relazione.

Non appena ne sapremo di più in merito vi aggiorneremo prontamente.

(IN AGGIORNAMENTO)

Un mese dopo

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island scopriremo anche cosa sarà accaduto alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Ma Valerio e Sarah stanno ancora insieme?

Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation Island

Andiamo a rivedere chi sono tutte le coppie di questa edizione di Temptation Island:

Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.