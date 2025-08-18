I genitori di Alessio Loparco, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, hanno dichiarato al settimanale Oggi di non avere sue notizie da sette mesi. Il giovane avrebbe interrotto ogni contatto prima del programma.

L’appello dei genitori di Alessio dopo Temptation Island

Fidanzato dell’ultima edizione di Temptation Island, Alessio Loparco ha fatto molto parlare di sé nel corso del suo percorso all’interno della trasmissione di Canale 5. A quanto pare, però, dietro alla popolarità mediatica, si nasconderebbe una situazione familiare piuttosto particolare.

A raccontarla sarebbe stato il settimanale Oggi, che ha raccolto un appello pubblico dei genitori di Alessio. Secondo quanto riportato, i due non avrebbero più avuto alcun contatto con il figlio da circa sette mesi, ovvero ben prima della registrazione del reality show, avvenuta lo scorso giugno.

Le parole dei genitori del protagonista di Temptation Island, come detto, sono affidate alle colonne della rivista:

“Alessio, siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle telefonate e ai messaggi. Non farci soffrire inutilmente. Fatti pure la tua vita, ma facci sapere che stai bene e sei felice.”

Un messaggio questo che ora la famiglia spera possa arrivare dritto ad Alessio, dopo la sua recente partecipazione a Temptation Island.

Il settimanale Oggi ha inoltre rivelato un altro dettaglio significativo: Alessio Loparco si sarebbe cancellato dall’ordine degli avvocati, proprio come avrebbe fatto la sua compagna Sonia Mattalia, anche lei protagonista del reality.

Secondo quanto emerso, tale scelta sarebbe stata presa prima della messa in onda del programma e potrebbe essere stata motivata dal desiderio di evitare possibili ripercussioni disciplinari dovute all’esposizione mediatica. Pare che Sonia abbia anche rimosso la targa del loro studio legale e messo in vendita l’attività. Tuttavia, si tratterebbe di una decisione non definitiva. Entrambi, infatti, potrebbero in futuro chiedere la re-iscrizione all’albo.

Alessio di Temptation Island dopo le parole dei genitori deciderà di rispondere?