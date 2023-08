NEWS

Andrea Sanna | 12 Agosto 2023

Temptation Island

Giuseppe ha risentito Roberta dopo Temptation Island?

La storia d’amore tra Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo prosegue piuttosto bene dopo Temptation Island. Lui è intenzionato a fare sul serio tra matrimonio e voler creare una famiglia in futuro. I due ricordiamo che avevano lasciato il reality show inizialmente da separati per poi ricongiungersi durante un secondo falò di confronto.

A dare qualche indizio in più su come procedono le cose è stato proprio Giuseppe sul suo profilo Instagram. Tra le prime cose, però, ha voluto precisare di non aver più parlato con la single Roberta De Grazia dopo il programma: “Mai sentita usciti dal programma”, ha svelato. Dunque nonostante siano stati molto vicini durante il percorso a Temptation Island, tanto da far vacillare il rapporto tra Gabriela e Giuseppe, ora tra loro non c’è più alcun tipo di approccio.

La storia Instagram di Giuseppe di Temptation Island

Ma non è finita di certo qui. Questo perché sempre riguardo a Roberta, Giuseppe ha aggiunto dell’altro. Recentemente infatti Gabriela su Instagram ha commentato la diretta che la De Grazia avrebbe svolto in compagnia di altre tentatrici. Qui avrebbe parlato anche di Giuseppe e pare abbia anche lanciato qualche frecciatina a Gabriela.

Dopo l’intervento di quest’ultima su Instagram in cui ha commentato quanto le è stato riferito, ora anche il suo fidanzato finito Temptation Island ha voluto esporsi sulla questione. Alla domanda su cosa pensasse di queste presunte stoccate da parte di Rosa De Grazia verso la sua fidanzata, Giuseppe ha fatto sapere che probabilmente erano rivolte proprio a Gabriela. Ma al contempo è certo che la sua fidanzata non replicherà allo stesso modo: “Gabry non si abbassa a queste scemità”

Il commento di Giuseppe alle frecciatine di Roberta su Gabriela dopo Temptation Island

Vedremo ora se dopo questa replica Roberta deciderà di rispondere a Giuseppe e Gabriela o lascerà correre. Dopo essere stati grandi protagonisti all’interno di Temptation Island ora lo sono anche sui social!