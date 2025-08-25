A seguito dei gossip delle ultime ore, Rosario Guglielmi ha chiarito il suo rapporto con l’ex tentatrice Siria Schifi (nonché vecchio flirt di Nicolò Zaniolo) dopo alcune segnalazioni che li volevano molto vicini. L’ex fidanzato di Temptation Island ha spiegato e fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto.

Temptation Island, Rosario fa chiarezza su Siria

In queste ultime ore Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, sta facendo parlare di sé per alcune voci che lo vedrebbero molto vicino a Siria Schifi, ex tentatrice del programma e nota al pubblico anche per la sua passata frequentazione con Nicolò Zaniolo. Ma ora è proprio Rosario a voler chiarire tutto, raccontando finalmente la sua verità.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’ex volto di Temptation Island ha spiegato come stanno davvero le cose con Siria, smentendo qualsiasi ipotesi di una relazione. Queste le sue parole:

“Ci siamo visti la prima volta l’11 agosto alle 20:40, ero con il mio migliore amico a Rieti e c’era anche lei. Il giorno dopo ci siamo rivisti a San Benedetto. Avevamo hotel diversi, c’è stato solo un bacio – ma non di quelli importanti e sentimentali – e nulla di fisico. Non c’è mai stata nessuna relazione tra noi e non ci siamo mai visti a giugno.”

Una dichiarazione netta, che smentisce le segnalazioni secondo cui tra i due ci sarebbe stato più di un semplice incontro. Alcune fonti infatti parlavano di avvistamenti per i due ex di Temptation Island risalenti a giugno, in discoteca e in hotel, alimentando l’idea di una frequentazione segreta.

Anche Siria Schifi è intervenuta per dire la sua, rilasciando una dichiarazione: “Rosario è una persona eccezionale, raro, buono d’animo… per ora voglio preservare il più possibile il mio rapporto con lui! Viviamo in un mondo purtroppo dove i sentimenti, le emozioni, le accortezze, non sono più di ‘moda’, ma che per me sono determinanti! Sono fortunata.”

Insomma, al momento tra Rosario e Siria sembra esserci solo una simpatia, nulla che possa essere definito come storia d’amore. Dopo la fine della relazione con Lucia Ilardo terminato il percorso a Temptation Island, Rosario sembra voler mantenere un profilo basso e non è escluso che scelga di concentrarsi solo su se stesso… almeno per ora.