Tra i pettegolezzi della giornata è emerso un pettegolezzo secondo cui un fidanzato di Temptation Island è stato pizzicato insieme a cena con un’ex tentatrice, che in passato ha avuto un flirt con un calciatore molto noto…

Temptation Island, chi è stato beccato con un’ex tentatrice

News, pettegolezzi e indiscrezioni sui protagonisti di Temptation Island, di precedenti edizioni così come dell’ultima andata recentemente in onda, non sembrano certamente mancare. Ora è la volta di Rosario, che aveva preso parte al programma con la sua allora fidanzata Lucia. È stato paparazzato ed era in dolce compagnia. Ma andiamo per gradi.

Terminato il programma però, anche un mese dopo dalla fine (dove è successo di tutto), sembrava esserci stato un timido riavvicinamento anche se lei è stata spesso pizzicata in compagnia di diversi tentatori e di un volto noto del parterre di Uomini e Donne. Non si può dire diversamente anche di Rosario che dopo Temptation Island ha fatto parecchio parlare di sé. Esattamente come sta accadendo durante questa domenica.

A rivelare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni che su Instagram ha pubblicato un video, ricevuto tramite segnalazione, che ritrae Rosario a cena in compagnia di un’ex protagonista di Temptation Island. Lei in questo caso è Siria Schifi, che è stata tentatrice del reality e in passato ha avuto un flirt con il noto calciatore Nicolò Zaniolo.

Nel video in questione i due sembravano intenti a consumare la cena e scambiare quattro chiacchiere. Ma la domanda che ci si è posti è: Lucia in tutto questo? Non c’è possibilità di ritorno tra loro dopo quanto accaduto a Temptation Island?

Al momento non è noto cosa stia effettivamente succedendo, ma queste immagini sembrano lasciar trasparire una certa simpatia tra i due. Magari sono semplicemente amici e non vi è alcun rapporto che vada oltre. Chissà. Di certo ne sapremo molto di più durante le registrazioni di Uomini e Donne dedicate a Temptation Island e ai suoi protagonisti.