Ecco cosa ha detto Siria sul suo rapporto con Rosario: come stanno davvero le cose

Beccati insieme durante una cena, la notizia ha cominciato a circolare in fretta tra i fan di Temptation Island. Ma dopo la paparazzata sappiamo cosa c’è davvero tra Rosario e l’ex di Zaniolo? Lei, che si chiama Siria ed è stata tentatrice nel programma di Canale 5, si è sbilanciata….

Temptation Island, cosa c’è tra Siria e Rosario

Un nuovo legame sta facendo discutere gli appassionati di reality. Si tratta di quello tra Rosario Guglielmi, uno dei volti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island, e Siria Schifi, ex tentatrice e nota anche per la sua relazione passata con Nicolò Zaniolo.

Le prime indiscrezioni sono arrivate da Lorenzo Pugnaloni, che ha segnalato la diffusione di alcuni video in cui Rosario e Siria appaiono molto complici. I due sono stati avvistati insieme in più occasioni, e il gossip è esploso.

Proprio Lorenzo Pugnaloni ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con l’ex volto di Temptation Island. Siria ha rotto il silenzio confermando che il legame con Rosario va oltre una semplice conoscenza:

“Rosario è una persona eccezionale, raro, buono d’animo… per ora voglio preservare il più possibile il mio rapporto con lui!”, ha dichiarato. Poi ha aggiunto: “Viviamo in un mondo dove i sentimenti, le emozioni, le accortezze non sono più di moda, ma per me sono determinanti! Sono fortunata.”

Le sue parole non sembrano lasciare spazio a dubbi. Tra Siria e Rosario a quanto pare sembra esserci un’intesa profonda. Anche se la coppia preferisce, almeno per il momento, restare lontana dai riflettori.

Secondo fonti vicine all’ambiente televisivo, come precisato dalla fonte, i due si sarebbero conosciuti il 27 giugno a Roma, durante una serata tra amici che includeva anche altri ex protagonisti di Temptation Island. Non è chiaro se quella sera sia nata la scintilla, ma ciò che è certo è che oggi i due sembrano sempre più affiatati.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, il gossip impazza. Una nuova coppia sta davvero per nascere dopo Temptation Island?