Tra i protagonisti più chiacchierati dell’attuale edizione di Temptation Island 2026 c’è senza dubbio Dimitri Hristov, il tentatore che, nel corso delle ultime puntate, ha instaurato un legame sempre più intenso con Soraya Sabetta. La loro complicità ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto dopo le confessioni reciproche che hanno messo ulteriormente in crisi il rapporto tra Soraya e il fidanzato Cristian Mascolino. Nonostante la crescente popolarità conquistata grazie al reality di Canale 5, però, Dimitri resta uno dei protagonisti più misteriosi del programma. Sul suo conto, infatti, si trovano pochissime informazioni e il tentatore sembra aver sempre scelto di mantenere un profilo estremamente riservato lontano dai riflettori.

Dimitri Hristov: chi è il tentatore di Temptation Island?

Quando i nomi dei tentatori hanno iniziato a circolare sul web prima della messa in onda del programma, Dimitri utilizzava un profilo Instagram privato con il nome @Dimitri__DH, seguito da poche centinaia di persone. Poco dopo la diffusione del cast, quell’account è stato disattivato. Con l’inizio di Temptation Island, il tentatore ha aperto un nuovo profilo Instagram, @DimitriHri, questa volta verificato con la spunta blu. Anche questo account, però, racconta ben poco della sua vita privata: non sono presenti fotografie pubblicate nel feed e le uniche immagini disponibili sono due storie in evidenza che lo ritraggono dietro le quinte del programma, all’interno di un camerino. Una scelta che conferma la volontà di mantenere grande riservatezza, nonostante la crescente notorietà televisiva.

Al di fuori dell’esperienza nel reality, sul conto di Dimitri Hristov esistono pochissime informazioni. Non risultano profili LinkedIn, Facebook o TikTok a lui riconducibili e, almeno fino alla partecipazione a Temptation Island, sembrerebbe aver sempre mantenuto uno stile di vita lontano dall’esposizione mediatica. Anche le notizie sulle sue origini sono limitate. Secondo alcune ricostruzioni, il cognome “Hristov” avrebbe origini bulgare, dettaglio che ha portato alcuni utenti a ipotizzare che Dimitri possa appartenere a una famiglia di origine bulgara residente in Italia. Si tratta però di una semplice deduzione basata sul cognome e non di un’informazione confermata dal diretto interessato.

Dimitri Hristov, tentatore di Temptation Island: il rapporto con Soraya

Se della sua vita privata si sa poco, è invece sotto gli occhi di tutti ciò che è accaduto all’interno del villaggio. Nel corso della quarta puntata, Dimitri ha confessato apertamente a Soraya di essersi affezionato a lei, spiegandole di aver deciso di proseguire il percorso nel programma proprio perché interessato a conoscerla meglio. Il tentatore non ha nascosto i propri sentimenti, lasciando intendere che sarebbe disposto a frequentarla anche al termine dell’esperienza televisiva qualora lei decidesse di interrompere definitivamente la relazione con Cristian.

Soraya, pur ammettendo di stare bene in sua compagnia, ha mostrato molti dubbi. La ragazza ha raccontato di sentirsi combattuta e di provare un forte senso di colpa nei confronti del fidanzato, spiegando di avere paura per ciò che sta vivendo all’interno del villaggio.

Il percorso di Soraya e Cristian era iniziato già con diverse difficoltà.

I due stanno insieme da circa un anno e otto mesi e sono arrivati a Temptation Island dopo una crisi sempre più profonda. È stata proprio Soraya a scrivere al programma, convinta che il loro rapporto avesse perso la complicità degli inizi. Dopo aver interrotto la convivenza, la giovane è tornata a vivere con i genitori e ha raccontato di non condividere più nemmeno l’intimità con il compagno. Nel corso delle puntate ha inoltre espresso il timore che Cristian continui la relazione anche per motivi di convenienza, dal momento che lavora nell’azienda del padre di lei e avrebbe beneficiato del sostegno economico della famiglia. Le differenze caratteriali, le difficoltà economiche e una crescente distanza emotiva hanno contribuito ad alimentare la crisi, aprendo così la strada al legame nato con Dimitri. Adesso il pubblico attende di scoprire quale sarà la scelta finale di Soraya. Le immagini mostrate nei filmati hanno lasciato intendere una forte sintonia con il tentatore, ma soltanto le prossime puntate chiariranno se la giovane deciderà davvero di lasciare il villaggio insieme a Dimitri oppure tenterà di ricostruire il rapporto con Cristian.