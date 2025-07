Alessio e Sonia M. si sono finalmente confrontati al falò di Temptation Island, ma la discussione non ha portato alla riconciliazione: lui ha scelto di andarsene da solo.

Temptation Island, Alessio e Sonia M. al falò di confronto: la coppia si dice addio

Nella puntata di Temptation Island in onda questa sera, è andato finalmente in scena il tanto atteso falò di confronto tra Alessio e Sonia M., una delle coppie che più hanno fatto discutere in questa edizione del programma. Dopo settimane di incertezze, richieste respinte e percorsi interrotti, i due hanno avuto l’occasione di parlarsi faccia a faccia. Il confronto, però, non è bastato per ricucire lo strappo.

Tutto è iniziato con la prima richiesta di confronto fatta da Sonia M., inizialmente rifiutata da Alessio. A quel punto, la coppia ha dovuto di lasciare il programma, anche se Sonia è rimasta nel villaggio delle fidanzate su richiesta delle altre ragazze.

Qualche giorno dopo, è stato Alessio a chiedere il confronto, ma questa volta è stata Sonia a rifiutare, non sentendosi pronta. Ora, in un terzo tentativo, Alessio ha chiesto nuovamente di vedere la sua fidanzata, e Sonia ha accettato immediatamente.

Il falò si è aperto con la questione principale che aveva portato inizialmente Sonia a volere un confronto: il dubbio di Alessio sul proprio sentimento. Come ha dichiarato lui stesso, Sonia non gli avrebbe permesso di completare il percorso all’interno del programma, e dunque di capire se quello che prova per lei sia solo gratitudine e desiderio di protezione, oppure vero amore.

Nonostante il tempo passato e la volontà di confrontarsi, non sono riusciti a trovare un punto di incontro, come parlassero due lingue diverse. La conversazione è rimasta ancorata alle reciproche delusioni. Quando Filippo Bisciglia ha posto la domanda finale — “volete andare a casa insieme o separati?” — Alessio ha scelto di andarsene da solo.

Sonia ha accettato con amarezza: “Io credo di meritarmi una persona che sia sicura del suo sentimento nei miei confronti. Il mio sentimento non può sparire dall’oggi al domani. Avrei sperato questa sera che lui fosse meno arrabbiato e avesse riflettuto un po’ di più su quello che ha detto e del fatto che mi ha veramente tanto ferito e che tentasse un minimo di recuperare. Vedo che è fermo sulle sue posizioni, quindi va bene così.”.

Il loro percorso a Temptation Island si conclude così, con quello che sembra un addio definitivo.