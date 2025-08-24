Altre notizie in arrivo in vista della prossima edizione del Grande Fratello. Secondo quanto rivelato, infatti, sembrerebbe che il televoto via sms sarà l’unico modo per supportare i concorrenti e sono previste altre importantissime novità.

Cosa cambierà al Grande Fratello

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura si prepara a una rivoluzione che riporta il reality alla sua essenza: il pubblico potrà votare solo tramite SMS, come accaduto in The Couple e L’Isola, per evitare le questioni passate.

A riportare la novità è LorenzoPugnaloni.it su Instagram, che spiega con chiarezza le principali modifiche al regolamento. E a quanto pare sono tante:

«Novità Grande Fratello: televoto solo via sms (si continua come è stato fatto per The Couple e Isola). Escluso lo spazio social in studio “in quanto distorcerebbe la realtà da come percepita all’esterno”. Nessun ingresso in corsa (se mantengono tale promessa). Regolamento molto rigido (l’espulsione non passa neanche per lo studio, qualora dovesse verificarsi). Nessun contatto con l’esterno (salvo le poche sorprese, soprattutto per videomessaggio e lettere).»

In pratica, secondo quanto emerso, dovrebbe essere eliminato il televoto tramite piattaforma, che tanto ha fatto discutere. Così anche per l’intervento diretto dello studio, per evitare ogni forma di influenzare i concorrenti e quella che è la percezione esterna. Nel caso di espulsioni, dunque, al Grande Fratello, il concorrente non dovrebbe avere modo nemmeno possibilità di intervenire in studio. Rigoroso potrebbe essere anche il divieto di contatti con l’esterno, se non eccezionali. Pare si stia pensando infatti a pochi momenti di sorpresa (videomessaggio o lettere), per mantenere alta l’attenzione sulle dinamiche.

Lorenzo Pugnaloni già nei giorni scorsi ha sottolineato che la produzione non farà alcuno sconto ai concorrenti e che il regolamento sarà applicato con maggiore rigore, senza esitazioni. Insomma: se così fosse non si chiuderà un occhio come accaduto nelle precedenti edizioni del Grande Fratello.