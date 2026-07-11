Dopo il matrimonio e la nascita delle gemelline, Andreas Muller e Veronica Peparini sono impegnati nella realizzazione della loro nuova casa, condividendo con i fan ogni fase dei lavori. Tra gli ambienti più curati spicca la cabina armadio, diventata un elemento centrale del progetto domestico, tra design su misura, funzionalità e dettagli che riflettono la quotidianità della coppia.

Una nuova casa in costruzione e un progetto familiare in evoluzione per Veronica Peparini e Andreas Muller

Dopo il matrimonio, la nascita delle gemelline e l’avvio di nuove attività professionali, Andreas Muller e Veronica Peparini stanno portando avanti un progetto altrettanto significativo: la costruzione della loro nuova casa. L’abitazione, acquistata per rispondere alle esigenze di una famiglia in crescita, è ancora in fase di ristrutturazione e i lavori stanno richiedendo più tempo del previsto rispetto alle previsioni iniziali. Nonostante i ritardi, la coppia continua a vivere con entusiasmo questa fase di trasformazione, mostrando ai follower su Instagram diversi momenti del cantiere. Dai nuovi spazi della cucina alla sala da pranzo, fino alla cameretta delle gemelline, i due condividono passo dopo passo la nascita del loro “nido d’amore”, rendendo il pubblico partecipe di un percorso che unisce vita privata e quotidianità domestica.

La cabina armadio di Veronica Peparini e Andreas Muller: tra profumi e carte Pokémon

All’interno della nuova abitazione, uno degli ambienti che ha attirato maggiormente l’attenzione è la cabina armadio, pensata come uno spazio funzionale ma anche fortemente identitario. Il progetto è stato realizzato su misura, con grande attenzione alla distribuzione degli spazi e alla resa estetica complessiva. La scelta cromatica ricade su un blu carta da zucchero, che contribuisce a creare un’atmosfera elegante e coerente con il resto della casa. L’illuminazione, affidata a faretti posizionati in alto, diffonde una luce calda e soffusa che valorizza ogni dettaglio, mentre la struttura alterna ripiani aperti, ante e cassetti per garantire ordine e praticità. Come racconta la coppia, “È stata realizzata su misura, listellata con con finitura testurizzata. La divisione è stata studiata nei minimi dettagli”, sottolineando anche la continuità estetica data da finiture che richiamano la boiserie.

Oltre all’aspetto estetico, la cabina armadio rappresenta anche uno spazio profondamente vissuto nella quotidianità della coppia, dove emergono abitudini personali e piccoli equilibri domestici. All’interno trovano posto decine di scarpe, borse e capi d’abbigliamento disposti con ordine, mentre una zona specifica è dedicata ai prodotti per la cura della pelle e ai profumi della coreografa, che considera quello il suo angolo più personale. Questo spazio diventa anche motivo di confronto tra i due: da un lato Andreas suggerisce che tali prodotti sarebbero più adatti al bagno, dall’altro Veronica Peparini replica con ironia ricordando come anche lui abbia ritagliato un’area per la sua collezione di carte Pokémon, di cui è particolarmente geloso. Tra specchi a tutta parete pensati per facilitare la scelta degli outfit e dettagli che uniscono funzionalità e stile, la cabina armadio si conferma così un ambiente pratico ma anche carico di personalità e dinamiche di coppia.