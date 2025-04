Prende forma The Couple! Il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi arriverà in TV la prossima settimana, ma sono già emersi i primi nomi dei partecipanti. E stavolta non sono semplici rumor.

I primi The Couple

Terminata ufficialmente questa edizione del Grande Fratello, si passa subito a The Couple. La prossima settimana prenderà il via il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La location sarà la stessa, quella del GF, ma con dei cambiamenti da attuare e che avverranno proprio nel corso di questa settimana.

In ogni caso c’è grande curiosità su chi saranno i concorrenti che faranno parte del programma. Ieri Ilary Blasi durante l’ospitata al Grande Fratello non si è lasciata sfuggire nulla su The Couple. Nonostante ciò sono già emersi quelli che dovrebbero essere i primi nomi ufficiali. A darne l’annuncio Gabriele Parpiglia, che ha confermato la presenza di Elena Barolo, la quale pare parteciperà accanto a Thais Wiggers:

“The Couple: con Elena Barolo dovrebbe esserci Thais Wiggers: formeranno la coppia de ‘le veline’ nel programma di Ilary Blasi che prenderà il posto del Grande Fratello”, si legge dal profilo del giornalista.

A confermare la presenza di Thais Wiggers ci ha pensato anche TV Sorrisi e Canzoni, che ha svelato alcuni nomi e confermato degli altri. Tra i certi a The Couple, già trapelati anche su TV Blog, ci sono Brigitta e Benedicta Boccoli, così come Jasmine Carrisi. Mentre tra i nuovi non ancora riportati, il giornale del direttore Aldo Vitali, ha svelato la partecipazione di Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Per ora abbiamo queste certezze da cui partire.

Ancora mancano tanti altri protagonisti a formare il cast delle 8 coppie di questa prima edizione The Couple e ben presto avremo tutti i dettagli. Intanto ci si prepara alla novità di Canale 5. Cosa ci aspetterà?