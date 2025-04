Vogliamo introdurvi Pierangelo Greco, un make-up artist di origini pugliesi che oggi vive a Milano. Se volete saperne di più sulla sua vita privata, sulla breve relazione con Jasmine Carrisi, sulla sua età e su quale sia il profilo Instagram, vi invitiamo a continuare la lettura.

Chi è Pierangelo Greco

Nome e Cognome: Pierangelo Greco

Data di nascita: 18 marzo 2001

Luogo di nascita: Lecce

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: youtuber, influencer e make-up artist

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Pierangelo non ha figli

Tatuaggi: Pierangelo Greco non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @pierangelogrecoo

Pierangelo Greco età e biografia

Siete curiosi di sapere chi è Pierangelo Greco? Si tratta di un make-up artist che nasce in provincia di Lecce il 18 marzo 2001. Quindi, quanti anni ha? La sua età è di 24 anni, non abbiamo altre informazioni su altezza o peso.

Dal profilo Instagram sappiamo che è stato molto legato alla nonna, purtroppo scomparsa nel 2024.

Non sappiamo con precisione chi sono i genitori ma la mamma è apparsa in almeno un suo video dedicato al suo coming out. Ha anche una sorella che lo ha reso zio.

Di dove è Pierangelo Greco? Dopo essere nato a Lecce si è trasferito a Roma con la sorella e oggi abita a Milano.

Vita privata

Forse non lo sapete ma Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi sono stati fidanzati prima di diventare ottimi amici. Hanno raccontato la loro storia all’interno di un video su YouTube.

In sostanza, si sono conosciuti a scuola e Jasmine si era invaghita di lui. Hanno stresso amicizia e durante una gita scolastica “è scoccata la scintilla“. Stanno insieme per circa un mese e mezzo prima di lasciarsi e di lì a poco Pierangelo inizia a capire che gli piacciono i ragazzi.

Jasmine, la figlia di Loredanna Lecciso, e Pierangelo riprendono i contatti intorno al 2020 grazie ai social. Da quel momento sono diventati migliori amici e questo rapporto continua ancora al 2025.

Della sua vita privata dopo questi fatti non sappiamo nulla e non abbiamo idea se sia fidanzato oppure single. Vi terremo informati. Anche per quanto riguarda Jasmine Carrisi non sappiamo come si chiama il suo ipotetico fidanzato.

Dove seguire Pierangelo Greco: Instagram e social

Molti utenti del web che impareranno a conoscerlo con il tempo, probabilmente vogliono sapere dov’è possibile seguirlo sui social.

Avendo iniziato su YouTube, è ovvio che sia presente con un canale. Non mancano anche il profilo TikTok e quello Instagram.

Qui possiamo vedere Pierangelo Greco prima e dopo la sua partecipazione a The Couple. Tante le foto che lo ritraggono con le creazioni che riesce a realizzare con il trucco sul suo viso.

Carriera

Dopo aver passato l’infanzia in Puglia, a 17 anni decide di trasferirsi a Roma con la sorella ed è qui che Pierangelo Greco coltiva la sua passione per il make-up.

Frequenta un’importante accademia e inizia, nel mentre, a pubblicare contenuti su YouTube per dare consigli di trucco. Tra le ospitate più note sul web possiamo ricordare quella nel podcast Tavolo Parcheggio nel 2024 con Gianmarco Zagato e Nicole Palladio.

A distanza di anni, ancora nel 2025, Pierangelo Greco ha un notevole successo e la sua community è sempre in crescita.

Nello stesso anno viene scelto e annunciato come uno dei concorrenti nella prima edizione italiana di The Couple. Partecipa al reality di Ilary Blasi insieme all’amica ed ex fidanzata Jasmine Carrisi.

Pierangelo Greco a The Couple

Pierangelo Greco parteciperà a The Couple con l’amica Jasmine Carrisi e a svelarlo è stata proprio la figlia di Loredana Lecciso in una puntata di Mattino Cinque.

Il make-up artist non ha ancora commentato la notizia ma i suoi fan non vedono l’ora di poterlo vedere in TV nel reality di Ilary Blasi.

Il meccanismo del gioco è ancora top secret! Sappiamo solamente che le coppie si sfideranno in prove fisiche e mentali per raggiungere un solo obiettivo: vincere un milione di euro.

Questi saranno chiusi in una cassaforte e se vinceranno le prove otterranno delle chiavi per riuscire ad aprirla. Concludiamo dicendo che sarà disponibile una diretta h24 come nel caso del Grande Fratello.

I concorrenti di The Couple

A inizio aprile 2025, dei concorrenti di The Couple non si sa ancora molto. I nomi ufficiali sono solamente quelli di Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, che ha confermato la loro presenza in una puntata di Mattino Cinque.

Tra coloro che sembrerebbero confermate ci sono anche Benedicta Boccoli con la sorella Brigitta, l’ex Velina Thais Wiggers e Manila Nazzaro con Stefano Oradei.

Sul web si sono diffusi anche i nomi di Elisa Barolo, Lucia Testa e Irma Testa ma manca l’ufficialità. Del resto le coppie dovrebbero essere in tutto otto.

Per quanto riguarda gli opinionisti di The Couple si vocifera che a ottenere questo ruolo potrebbero essere Simona Izzo e Luca Tommassini, come rivelato da Davide Maggio.

Il percorso di Pierangelo Greco

Il percorso di Pierangelo Greco insieme a Jasmine Carrisi inizia lunedì 7 aprile 2025 e finalmente li vediamo all’opera in questo nuovo reality chiamato The Couple.

Come andrà la loro avventura? Vi terremo informati mano a mano.