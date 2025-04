Nemmeno ha preso il via The Couple e le sorelle Boccoli hanno già avuto di che lamentarsi. Nel post puntata infatti Brigitta e Benedicta hanno criticato la Casa degli ex inquilini del Grande Fratello: “Puzza di fogna; cucina vecchia”.

Le sorelle Boccoli si lamentano a The Couple

Dopo sei mesi di Grande Fratello in cui è successo davvero di tutto, Mediaset a distanza di una settimana ci ha già proposto un nuovo reality game: The Couple! La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha un titolo diverso, uno studio totalmente rivoluzionato, ma ci sono delle cose che ricordano tanto il programma di Alfonso Signorini. E ci sono già le prime lamentele da parte delle sorelle Boccoli. Ma andiamo per ordine.

La “Casa” di The Couple, che spesso abbiamo sentito chiamare “Location”, non è altro che il loft in cui abbiamo visto vivere i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. È stato fatto un lavoro importante in una sola settimana. Ci sono state alcune modifiche per quel che riguarda gli arredamenti e accorgimenti vari ma, in sostanza tutto ricorda la vecchia abitazione dei gieffini.

Nonostante tutto, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli hanno già avuto da ridire durante queste prime ore a The Couple. Mentre si trovavano in cucina, vicino al lavandino, a parlare con Antonino Spinalbese, Brigitta si è subito lamentata di avvertire degli strani odori: “Lo sentite vero? Ma qui c’è un cattivo odore. Ma è odore di fogna!“.

Il video delle critiche

Benedicta ha guardato sua sorella e ha replicato: “Eh vabbè è normale, quelli sono stati sei mesi qui dentro, era lo stesso posto“. Attenta a ogni minimo dettaglio Brigitta ha fatto subito notare la cucina usurata e dei graffi evidenti: “Sì ma lo sapevo, ma si vede. Infatti questa cucina è vecchia. Guarda qui questo… e guarda lì la piastra“.

Il loro collega d’avventura a The Couple, Antonino Spinalbese ha provato piuttosto di non farne un dramma: “Vabbè normale. Comunque in salone non c’è questa puzza, è solo qui. Ma andrà via”. L’imprenditore dunque ha cercato di rassicurare le due sorelle, come mostrato dal video.

odore di fogna

la cucina è vecchia

fai un po’ scorrere (e si stanno chiedendo se quel montepremi esista realmente o sia solo una truffa) pic.twitter.com/qRXL9r3jL7 — (@afiresign_) April 7, 2025

Insomma, c’è da dire che per il poco tempo avuto nel dare una sistemata alla Casa di The Couple è stato fatto un grande lavoro! La cucina è la stessa con qualche piccola modifica nei rivestimenti, via i grandi divani e sono stati inseriti piuttosto dei piccoli divanetti per coppia: Poi il salone con tavolo e sedie è rimasto identico, ma a differenza del precedente è tutto colorato. Ogni coppia ha la propria camera che cambia per colore, così come lo studio!

Le sorelle Boccoli quindi a The Couple dovranno farci l’abitudine durante queste settimane e cercare di chiudere un’occhio sulle imperfezioni notate!