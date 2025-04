Elena Barolo ha raccontato ai coinquilini di The Couple com’è nata la sua passione per gli uccelli, inanellando un doppio senso dopo l’altro.

The Couple, Elena Barolo torna sulla sua passione per gli uccelli

Elena Barolo continua a far parlare di sé. Soprattutto della sua passione per gli uccelli, rivelata sin dalla prima puntata di The Couple, nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi di cui è concorrente, che ha debuttato lo scorso lunedì.

Nella serata di ieri, l’ex velina ha regalato un altro dei suoi racconti ormai cult, sulla sua passione per l’ornitologia, ovvero la scienza che si occupa dello studio degli uccelli. Come già sperimentato in altre occasione, il suo discorso è stato un doppio senso continuo.

Parlando in casa con i suoi coinquilini, Elena si è lasciata andare ad un aneddoto che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti. Raccontando di come sia nata questa sua curiosità per il mondo degli uccelli, ha dichiarato come se nulla fosse: “Mi piacciono gli uccelli. Il primo uccellino che ho visto è stato quello di mio cugino”.

Una frase che, inevitabilmente, ha scatenato la reazione divertita di chi era presente, anche perché Elena non si è certo fermata lì. “A 8 anni… tu sai che tutte le cose che vedi quando sei piccola ti sembrano enormi. Il suo era piccolo”, ha aggiunto l’ex velina. Poi concluso dicendo che “Dal quel momento però sono diventata veramente appassionata di uccelli e mi sono dedicata all’ornitologia”

Ilary con questa clip ci campa un mese 😭 pic.twitter.com/8wBCJazbiX — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) April 9, 2025

Una narrazione che è diventata subito virale anche sui social, rievocando il momento simile già visto durante la prima puntata in studio con Ilary Blasi, quando Elena aveva scherzato proprio sul suo amore per i volatili, tra risate dei presenti trattenute a fatica.

Se una parte di pubblico sembra apprezzare sempre di più la leggerezza e la spontaneità di Elena Barolo, altri faticano già a sopportarla, riconoscendo in lei un personaggio costruito, un po’ la finta svampita, e decisamente poco natura.