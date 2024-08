È bastata una storia pubblicata su Instagram per scatenare i social. Thomas Ceccon ha condiviso un pensiero che sembra essere una frecciata indirizzata a Gianmarco Tamberi: “No scene da protagonista o da vittima”.

Thomas Ceccon e la presunta frecciata a Tamberi

Chiude il sipario sui Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ieri l’ultima medaglia vinta dall’Itavolley femminile e il saluto ai tifosi presenti allo Stade de France con la presenza di tutte le squadre, capitanate dai nostri portabandiera Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo. Tra i medagliati (e non), che saranno ricevuti anche dal Presidente Sergio Mattarella, c’è anche Thomas Ceccon.

Il nuotatore come spesso detto ha trionfato con due medaglie: un bronzo nella 4×100 stile libero insieme ai suoi compagni di squadra e l’oro nei 100 metri dorso. Una grande soddisfazione per Thomas Ceccon e per i tifosi. Sui social l’atleta ha festeggiato i traguardi raggiunti e nelle scorse ore ha condiviso una storia Instagram che sta facendo chiacchierare.

Tra i tanti messaggi ricevuti, Thomas Ceccon ha postato una storia del comico Andrea Pucci. Un pensiero che, condivisibile o meno, per alcuni è parsa una frecciatina. Sebbene il cabarettista non abbia fatto alcun nome (e questo è giusto ribadirlo), molti pensano che ci sia un riferimento a Gianmarco Tamberi e i suoi guai fisici (raccontati passo passo sui social) che hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi.

“Questo è un campione, si fa i ca**i suoi, non fa scene da protagonista, vittima. Vince e se ne va. E poi non lo ca*a più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l’attore, che non è capace. Grande Ceccon”, si legge dalla storia Instagram di Andrea Pucci. Il comico ha ricevuto il repost da parte del campione olimpico, che ha commentato le sue parole con un “Pucci number 1”.

La storia Instagram di Thomas Ceccon

La mossa social sta facendo molto discutere e c’è chi si domanda i motivi o magari cosa sia successo (semmai dovesse essere davvero così e ora sono solo ipotesi) tra Thomas Ceccon e Gianmarco Tamberi. Vedremo se decideranno di intervenire loro stessi e spiegare le loro posizioni.