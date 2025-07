Un tiktoker ha incontrato Elisabetta Canalis e ne ha realizzato una breve intervista durante la festa della Dinamo Sassari. Peccato però che il creator non l’abbia riconosciuta e la reazione di lei è diventata virale sui social.

La reazione di Elisabetta Canalis

È rimasta spiazzata Elisabetta Canalis, quando non è stata riconosciuta. Anche lei è caduta, come altri vip, in questa trappola e ci è rimasta davvero di stucco. Non è la prima volta che succede, certo, ma non tutti hanno la medesima reazione. La showgirl ha fatto ritorno in Sardegna, sua terra d’origine e si è resa protagonista di un simpatico siparietto e inaspettato con il tiktoker, Sunnah Bubettino 227.

Per l’occasione, dato che si trovava a Sassari in Piazza d’Italia, Elisabetta Canalis ha indossato la maglia numero 10 della nota squadra di basket, Dinamo Sassari e insieme agli altri tifosi ha festeggiato i 10 anni dallo storico triplete. Proprio l’ex Velina era la madrina di questo bell’evento.

Il tiktoker in questione non ha perso occasione di sentire le voci dei tifosi e, avvicinandosi a Elisabetta Canalis ha domandato: “Siamo con?”. Lei piuttosto sorpresa per non essere stata riconosciuta, ha esclamato: “Ma come, mi intervisti e non sai neanche come mi chiamo?”.

Tra un sorriso e un altro Elisabetta Canalis è comunque stata al gioco e ha raccontato di essere da sempre tifosa della Dinamo Sassari, per poi congedarsi e andare via con sua figlia Skyler Eva.

Inutile dire che gli utenti si sono scatenati sui social, il video è diventato virale registrando una valanga di visualizzazioni e commenti sarcastici e divertiti. Chiaramente tra questi non è mancato anche qualche hater che non ha perso occasione di attaccare Elisabetta Canalis. In ogni caso lei è stata al gioco e, seppur sia rimasta spiazzata dal non essere riconosciuta, è comunque stata molto carina e disponibile.