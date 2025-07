TMZ ha pubblicato un video che mostra il noto CEO Andy Byron e Kristin Cabot baciarsi prima della Kiss Cam al concerto dei Coldplay. Ora i due rischiano conseguenze anche sul lavoro: lui è in aspettativa, lei sospesa, ed è in corso un’indagine.

Coldplay, il video diffuso sul CEO e la presunta amante

Uno scandalo virale partito dal concerto dei Coldplay! L’avreste mai immaginato? Ebbene è uno dei pettegolezzi del momento.

Ora a far esplodere la bomba mediatica che coinvolge Andy Byron, CEO della società Astronomer, e Kristin Cabot, sua (presunta) amante e collega, è stato un video diffuso da TMZ. Nel filmato i due si scambiano un bacio prima ancora dell’ormai celebre Kiss Cam al concerto della nota band.

Il filmato è virale in rete. Ma non c’era intenzione di immortalare la coppia, dato che si tratta di una panoramica realizzata quando i Coldplay cantavano il loro brano, Yellow. In basso a sinistra, però, si notano chiaramente Byron e Cabot mentre si baciano in modo appassionato. Un dettaglio che ha confermato i sospetti e sembra dare un tono differente alla successiva scena. Ovvero quella trasmessa su maxischermo, quando la Kiss Cam li ha ripresi abbracciati, provocando scalpore e migliaia di reazioni da tutto il mondo.

Il video, pubblicato da TMZ, sembra essere la prova della relazione tra i due. Quindi non si tratterebbe di un fraintendimento causato dal gioco delle telecamere. Al contrario, il bacio privato durante il concerto dei Coldplay sembra dimostrare tutto il contrario. In meno di 24 ore, la vicenda ha scatenato la stampa di tutto il mondo.

NEW: Astronomer CEO Andy Byron and HR Chief Kristin Cabot were allegedly spotted kissing in footage obtained by TMZ.



The couple was allegedly spotted in camera footage from someone behind them at the concert.



Astronomer announced today that they launched a formal investigation… pic.twitter.com/ZM3osKXLZC — Collin Rugg (@CollinRugg) July 18, 2025

L’accaduto però non avrebbe solo messo scompiglio al matrimonio del noto CEO (lei invece sarebbe separata), ma creato anche delle dinamiche poco piacevoli in ambito professionale. L’azienda per cui sia Byron che la Cabot lavorano ha rilasciato un comunicato in cui si parla di indagine interna. Lui ha scelto di prendersi un’aspettativa, mentre lei sospesa per il momento.

I due protagonisti diventati ancor più noti per il concerto dei Coldplay sono sempre più nel mirino dell’opinione pubblica. La scena è tra le più virali e discusse della rete e ora si attendono ulteriori sviluppi.