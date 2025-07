Partecipante di Too Hot To Handle, ecco chi è Federica Nesti

Tra le ragazze della prima edizione di Too Hot to Handle in Italia c’è Federica Nesti. Cosa sappiamo di lei? Ecco età, vita privata e profilo Instagram.

Chi è Federica Nesti

Nome e Cognome: Federica Nesti

Data di nascita: 2000

Luogo di nascita: Sappiamo che è toscana

Età: 25 anni

Professione: influencer, ballerina e modella

Fidanzato: Federica è single

Tatuaggi: Federica ha dei tatuaggi e piercing

Profilo Instagram: @nestilove

Federica Nesti età e biografia

Della biografia della concorrente del reality di Netflix cosa sappiamo? Qual è il cognome di Federica di Temptation Island e quanti anni ha? Dov’è nata?

La concorrente si chiama Federica Nesti, arriva da Cecina e ed è nata nel 2000. Non è chiara la data di nascita completa così come il luogo di nascita, ma sappiamo che la sua età è di 25 anni. Vive a Milano.

Peraltro ha rivelato che ha origini colombiane. Per ora sono queste le poche info sul suo conto.

Vita privata

In quanto alla vita privata di Federica Nesti di Too Hot to Handle non sappiamo nulla al momento.

Pare però che sia amante dei tatuaggi, ne avrebbe anche uno sul piede, oltre che in altre parti del corpo. Parla lo spagnolo, viste le sue origini.

Dai social peraltro sembra essere amante dei viaggi e non solo!

Dove seguire Federica di Too Hot to Handle: Instagram e social

Volete seguire Federica di Too Hot to Handle? Federica Nesti è presente su Instagram con un profilo piuttosto seguito, aggiornato costantemente con foto, video e momenti che la riguardano sia nel lavoro che nella vita privata.

Presenti anche immagini tratte da shooting e non solo.

È presente non solo su Facebook ma anche su Threads.

Carriera

Della carriera di Federica Nesti, protagonista di Too Hot to Handle, sappiamo che è influencer. Dai social emergono infatti diverse collaborazioni.

A quanto pare però è anche modella e ballerina.

Federica Nesti a Too Hot to Handle Italia

Con la conduzione di Fred De Palma, Too Hot to Handle ha aperto i battenti anche in Italia. Il programma prevede che i partecipanti difendano il ricco montepremi in palio e non cedano alla tentazione, che si tratti di baci o momenti hot più spinti. A guidarli in questa avventura anche il famosissimo “cono” Lana, una sorta di Alexa che li metterà alla prova insieme al suo alter ego Malana.

A Too Hot to Handle tra i protagonisti anche Federica Nesti, che nella clip ha detto:

“Vado fiera della mia intelligenza e voglio che un ragazzo noti principalmente questa. Ai ragazzi con cui mi frequento piace trattarmi come una bambolina, come se non avessi niente da dire, ma sono una persona calda, specie a letto”.

Ha raccontato ancora che riesce a resistere alla tentazione al massimo…. 3 giorni!

I concorrenti di Too Hot to Handle Italia

A Too Hot to Handle chi sono tutti i concorrenti di questa edizione? Nel cast dei protagonisti troviamo nell’ordine:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.

Riusciranno a difendere il montepremi, non cedere in tentazione e arrivare fino alla fine del percorso?