1 GF Vip: ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’abito indossato durante la puntata di ieri da Tommaso Zorzi

Un’altra puntata del GF Vip, particolarmente intensa, si è conclusa da poche ore. Tanti fan del programma restano però colpiti dagli outfit dei concorrenti. In questo articolo ci concentriamo del completo indossato da Tommaso Zorzi durante l’appuntamento di ieri, dopo aver parlato di Elisabetta Gregoraci, Sonia Lorenzini, Giulia Salemi e l’ospite Natalia Paragoni.

A colpire, come dicevamo, è stata anche la scelta di Tommaso Zorzi, una maglia bianca con un abito nero, cosparso di ricami rossi. Stando a quanto emerso girovagando sul web, l’abito che l’influencer ha scelto è firmato Carlo Pignatelli e si tratta, tra l’altro, di uno dei capi della stagione 2020/2021. Purtroppo a differenza di altre occasioni non ne conosciamo il costo effettivo.

L’abito di Tommaso Zorzi al GF Vip

Ma non è la prima volta che i capi che veste l’influencer meneghino incuriosiscono. Solo qualche settimane fa vi avevamo parlato delle camicie indossate da Tommaso Zorzi che tanto hanno fatto scalpore.

Da quel che siamo riusciti a scoprire Zorzi al GF Vip (in questo caso) veste Benevierre. Come molti di voi sapranno si tratta di un brand all’avanguardia. Un marchio che unisce qualità e tutta la sua unicità nella manifattura e nei materiali utilizzati. Il costo complessivo, in questo caso è di 129 Euro. E a voi piacciono gli abiti scelti dal gieffino?

Tommaso anche ieri sera è stato grande protagonista. Scopriamo insieme perché…