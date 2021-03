2 La pulizia contatti di Tommaso

Tommaso Zorzi ha fatto una vera e propria strage di seguiti su Instagram. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ieri pomeriggio si è cimentato in una sessione di “pulizia contatti” e ha smesso di seguire diversi protagonisti dell’ultima edizione del reality. Ma non solo. “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao“, ha scritto Tommaso su Twitter mandando in visibilio i suoi tanti sostenitori.

Ad essere colpiti da questa “pulizia” sono state alcune sue (ormai ex) amiche del GF Vip 5. In primo luogo i fan hanno notato che Zorzi ha smesso di seguire Giulia Salemi, con cui ha avuto molti scontri all’interno della casa. Il rapporto tra i due è stato infatti al centro di numerose puntate. Proprio nelle ultime ore la Salemi è stata protagonista di un’intervista a Casa Chi in cui ha riservato belle parole a Tommaso e si diceva pronta ad un eventuale confronto a telecamere spente con lui. Un confronto che, alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, temiamo non avverrà.

Allo stesso modo anche Maria Teresa Ruta è stata rimossa dalla lista di seguiti da Tommaso Zorzi. I due si erano conosciuti nel corso di Pechino Express e si erano ritrovati proprio nella casa del GF Vip. Una volta terminato il reality però, Tommaso è stato aggiornato da sua sorella Gaia su alcuni video in cui Maria Teresa avrebbe riservato delle parole non troppo carine nei suoi confronti. Zorzi ha perciò definito la Ruta come una delle più false (insieme a Guenda Goria) e ha perciò deciso di toglierle il follow.

Nella lista di seguiti scompaiono anche la Goria, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. In questi casi però non si tratta di defollow poiché (a quanto ci risulta) Tommaso non seguiva i tre neanche prima del suo ingresso in casa. Dopo queste premesse, ci aspettiamo uno Zorzi ancora più scoppiettante nel suo inedito ruolo di opinionista a L’isola dei famosi.

