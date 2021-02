1 Fedez tifa per Tommaso Zorzi

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Tommaso Zorzi. Come sappiamo, dopo la fine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5, l’influencer ha minacciato di lasciare la casa, ed è anche arrivato ad aprire la porta rossa. Tuttavia gli altri concorrenti hanno prontamente fermato Zorzi, che poco dopo si è calmato ed è tornato sui suoi passi. Come se non bastasse poco dopo Tommaso ha anche avuto una furiosa lite con Giulia Salemi, con la quale i rapporti sembrerebbero ormai essere giunti al capolinea. Nel mentre l’influencer è attualmente in nomination con Rosalinda Cannavò e con Andrea Zelletta, e i tre si stanno giocando il terzo posto da finalista. Solo nel corso della prossima puntata del reality, in onda lunedì sera, scopriremo chi si unirà a Dayane Mello e a Pierpaolo Pretelli, accedendo direttamente all’ultima puntata.

Proprio per supportare Tommaso Zorzi, i fan dell’influencer milanese si sono mobilitati in massa, e come se non bastasse in queste ore hanno chiesto aiuto a nientemeno che a Fedez! Come è ben noto infatti i due si conoscono molto bene e solo qualche tempo fa hanno tenuto una diretta insieme su Instagram. I fan di Tommaso si sono così rivolti a Federico, chiedendogli di aiutarli a mandarlo in finale. Ma non solo. In cambio i seguaci di Zorzi si impegneranno a far vincere al rapper Sanremo 2021! Questa la richiesta:

“Fedez aiutaci a mandare Tommaso in finale e ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”.

Inaspettatamente qualche ora fa a rispondere ai fan di Tommaso Zorzi è stato Fedez in persona, che a quel punto ha fatto un’ammissione. Andiamo a leggere le sue parole.