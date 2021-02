1 Tommaso Zorzi racconta le reazioni degli ex concorrenti alla nomination a Maria Teresa

Nel corso della puntata dell’8 febbraio 2021 abbiamo visto qualcosa che ha stupito tutto il pubblico. Il giovane influencer milanese, infatti, ha nominato una persona che nessuno si sarebbe mai aspettato. Stiamo parlando della Ruta, da mesi sua amica, insieme a Stefania Orlando, con la quale condivide la Stanza Blu. Una volta all’interno della stanza rossa del confessionale, infatti, ha lasciato molte persone a bocca aperta. In Casa, poi, Tommaso Zorzi ha raccontato le reazioni di alcuni ex concorrenti alla nomination a Maria Teresa.

In realtà non è andata proprio così. All’inizio, infatti, come vediamo il video qui sotto, il concorrente ha negato di aver sentito o visto le reazioni in studio. Stefania gli ha chiesto cosa hanno detto dopo aver sentito il nome dell’amica, ma Zorzi che in un primo momento ha fatto solo un sospiro, vista l’insistenza della Orlando ha affermato:

Ma ora te lo mutano lo studio. Non li senti più gli applausi. A me lo mutano.

Qui c'ha riflettuto e si ricorda di Guenda #gfvip pic.twitter.com/NCQG3lqa0h — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 9, 2021

Poco dopo, tuttavia, si è contraddetto da solo e Tommaso Zorzi ha svelato le reazioni di alcuni ex concorrenti alla nomination fatta ai danni di Maria Teresa. L’inquilino del Grande Fratello Vip, quindi, ha cominciato a rivelare che Guenda, la figlia della Ruta, ci è rimasta molto male e ha lanciato un fragoroso “No” in studio, aggiungendo anche:

No, voi tre siete un trio incredibile. Non dovete romperlo. Vi volete bene. E io le ho detto: “Allora la nomino perché le voglio bene”.

Matilde Brandi, che spesso ha lanciato frecciatine alla Ruta, e Francesco Oppini invece hanno fatto la ola. Una divisione degli ex partecipanti così come quella tra il pubblico. Come ci sorprenderà Tommaso Zorzi in queste ultime puntate del reality e quali saranno le reazioni in studio dopo quella per Maria Teresa? Continuate a seguirci per scoprirlo.