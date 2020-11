Quando Tommaso Zorzi attaccò con la sua pungente ironia Selvaggia Roma ed alcune sue gaffe su Instagram

Tommaso Zorzi e Selvaggia Roma creavano show insieme (senza saperlo) anche prima di entrare nel Grande Fratello Vip. La new entry del reality è entrata solo lo scorso venerdì, ma già sta facendo parlare di sé sia dentro che fuori la casa. In primo luogo per le sue “storie” (vere o presunte) con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah, tra ammissioni e contrasti.

Intanto, mentre è nel reality, la sua ex amica Eliana Michelazzo continua ad attaccarla violentemente pubblicando chat e messaggi audio choc. Non solo scandali, ma anche qualche momento divertente in compagnia di Zorzi. Il mattatore assoluto del GF Vip 5 ha infatti divertito il web tastando il seno della Roma, fresco di chirurgo. Ma Selvaggia forse non ricorda che prima di entrare nella casa è stata vittima suo malgrado della pungente ironia dell’influencer.

In questi video apparsi sul web negli ultimi giorni vediamo infatti Tommaso Zorzi prendere in giro Selvaggia Roma per alcune gaffe da lei commesse durante la sponsorizzazione di alcuni prodotti su Instagram. Un UO’ al posto del WOW e uno “cherry” che diventa “sherry”. “Lo sherry è un liquore, anzi per essere specifici è un vino liquoroso spagnolo, quindi se volete drenare non è la cosa migliore che potete bere…la parola è CHERRY“, corregge divertito Tommaso nelle stories.

Nel corso degli anni Zorzi si è divertito a prendere di mira diverse influencer su Instagram, riprendendo alcuni errori madornali da loro commessi mentre sponsorizzano qualche prodotto. Chissà che il GF Vip non decida di mostrare ai diretti interessati queste clip di qualche tempo fa.

