Tra pochi giorni fa Tony Effe debutterà al cinema come attore. Ecco dove lo vedremo e quale sarà il suo ruolo.

Debutto al cinema per Tony Effe

Gli ultimi mesi sono stati decisamente impegnativi per Tony Effe. Come in molti sapranno, il rapper è diventato papà per la prima volta e al momento si sta godendo la piccola Priscilla, nata dall’amore con Giulia De Lellis. Nonostante sia concentrato su questa nuova fase della sua vita, il cantante non sta tralasciando il lavoro e tra pochi giorni lo vedremo in una veste del tutto nuova.

Tony Effe infatti sta per debuttare la cinema come attore e di certo già in molti attendono con ansia di scoprire come ci stupirà. Ma dove vedremo il rapper e quale sarà il suo ruolo? Tony sarà tra i protagonisti del nuovo film di Christian De Sica, Agata Christian – Delitto sulle nevi. La commedia verrà distribuita nelle sale il prossimo 5 febbraio e nel cast compare anche il cantante, nei panni di un investigatore romano. Solo qualche giorno fa intanto si è tenuta la conferenza stampa del film e, parlando di questa nuova esperienza, Tony ha dichiarato:

«Non me l’aspettavo. Mi sono divertito tantissimo. È capitato in un momento particolare, perché avevo anche la mia ragazza incinta, quindi dovevo gestire bene tutte e due le cose. Mi ricordo che ho dormito tantissimo sul set e ho anche fumato tanto».

La trama di Agata Christian – Delitto sulle nevi

Tra pochi giorni dunque Tony Effe debutterà come attore al cinema. Ma di cosa parla Agata Christian – Delitto sulle nevi? Ecco la trama del film:

Il detective Christian Agata (interpretato da Christian De Sica) viene invitato in Valle d’Aosta da Walter Gulmar, figlio del proprietario di una celebre ditta di gioccatoli, per fare da testimonial nello spot della nuova edizione di un celebre gioco in scatola.

Quando però una valanga di neve isola tutta la zona, Christian si ritrova bloccato all’interno del castello di famiglia, insieme ad altri vividi personaggi, come la seconda moglie del signor Gulmar e la promessa sposa di Walter. A un tratto viene scoperto un cadavere e toccherà proprio al detective risolvere il mistero.

