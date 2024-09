Ex membro dei Dark Polo Gang (con i quali collabora ancora oggi) conosciamo meglio il rapper, Tony Effe. Tutte le news e curiosità sul cantante: età, vero nome, fidanzata, carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Tony Effe

Nome e Cognome: Nicolò Rapisarda (in arte Tony Effe)

Data di nascita: 17 maggio 1991

Luogo di nascita: Roma

Età: 33 anni

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Peso: Non conosciamo il suo peso

Segno zodiacale: Toro

Professione: ex attore e rapper

Fidanzata: Tony non sappiamo se è fidanzato

Figli: Tony non ha figli

Tatuaggi: Tony ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @tonyeffebaby777

Tony Effe età, vero nome e biografia

Partiamo subito dalla biografia. Qual è il vero nome di Tony Effe? Dov’è nato a quanti anni ha? All’anagrafe Nicolò Rapisarda, è nato a Roma il 17 maggio 1991, la sua età dunque è di 33 anni. È del segno zodiacale del Toro.

Quanto è alto Tony Effe? L’altezza del rapper dovrebbe corrispondere all’incirca a un metro e 71 centimetri. Non sappiamo il peso.

Qual è il significato e perché Tony Effe si chiama così? Il nome d’arte deriva dal suo personaggio nella serie TV, Tutti per uno. Lì aveva interpretato il ruolo di Tony Fornari. Ospite da Stasera C’è Cattelan, ha confessato che tutto sarebbe nato da questo e a proposito ha aggiunto: “Sì, esatto. Sai, su Facebook c’era la moda di non chiamarsi col nome originale, no? Così io ero Tony Fornari. Poi è rimasto Tony Effe”.

Da prima attore, poi ha intrapreso la via della musica e oggi è un affermato rapper. Come vedremo in seguito.

Vita privata

Soffermandoci sulla vita privata di Tony Effe non sappiamo tantissimo. Nota al pubblico è la relazione con Taylor Mega, dove ci sono stati anche alcuni tira e molla. Dopo la rottura nel 2019, infatti l’anno successivo sono tornati insieme, ma poi la storia è naufragata.

Durante il periodo da single, però, Nicolò ha avuto una frequentazione con Vittoria Ceretti. In seguito non sono mancate diversi gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata e spesso le collaborazioni musicali con note artiste, sono state motivo di pettegolezzo fine a sé stesso.

Nel 2024 a far discutere è anche l’amicizia con Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez (suo ex amico con cui pare abbia avuto una lite). Il cantante e l’influencer sono stati paparazzati insieme a cena ma, come detto, sono solo amici.

In ogni caso oggi nel 2024, Tony Effe è impegnato con Giulia De Lellis, dopo tanti rumor sono giunte delle conferme.

Dove seguire Tony Effe: Instagram e social

Avete intenzione di seguire Tony Effe sui social? Se la risposta è sì, vi basterà digitare il suo nome sulla barra di ricerca di Instagram e trovare così il suo profilo ufficiale. Qui condivide tantissimi scatti che riguardano i suoi progetti musicali e non solo.

Con oltre 1 milione di follower Tony Effe è presente anche su TikTok e ha un profilo sul nuovo social Threads. Su Facebook vediamo una pagina ma non è curata da molto tempo.

Sui social nel 2024 ha fatto parlare di sé per la storia con Giulia De Lellis e per il dissing contro Fedez e Niky Savage (e viceversa).

Carriera

Com’è diventato famoso Tony Effe e cosa sappiamo a proposito della sua carriera. Dopo un passato di attore tra cinema e serie televisive, si è appassionato alla musica e nel 2014 ha fondato il gruppo trap, Dark Polo Gang, insieme ad alcuni amici Dark Side, Dark Pyrex e Dark Wayne.

Insieme hanno pubblicato il primo mixtape nel 2015, Full metal dark e grazie al successo ottenuto hanno lanciato l’album d’esordio, Twins che nel 2017 raggiunge la vetta delle classifiche. L’anno successivo hanno firmato il contratto con l’etichetta Universal Music Group e insieme rilasciano gli album, Sick Side e Trap Lovers.

Nel 2021 Tony Effe ha pubblicato l’album da solista Untouchable e, poco dopo ha rilasciato le canzoni Colpevole con Geolier. Poi dopo Effe e Mi piace, realizzata con Sfera Ebbasta. Due anni più tardi è arrivato il duetto con Emma in Taxi sulla Luna, infine nel 2024 ha rilasciato i singoli Miu miu e Sesso e samba, con Gaia. Il pezzo anticipa il secondo disco da solista, ICON.

In carriera è stato protagonista anche della docu-serie dedicata al gruppo Dark Polo Gang. Se vi state chiedendo invece se Tony Effe è uno dei membri e fa parte della Dark Polo Gang possiamo dirvi che capita delle volte che ci siano ancora collaborazioni, anche se oggi ha una carriera prettamente da solista.

Infine insieme ai Dark Polo Gang ha condotto lo spin off, Stra Factor nel 2018.

Film e serie TV

Nel corso della sua carriera Tony Effe è apparso nei film Viaggi di nozze, Paparazzi e L’ombra del gigante. Ma è stato anche protagonista della serie televisiva, Tutti per uno.

Album e canzoni di Tony Effe

Ha realizzato album e canzoni in carriera Tony Effe? Con il gruppo dei Dark Polo Gang ma anche in solitaria ha realizzato alcuni lavori, che vi riportiamo qui a seguire: 2017 – Twins; 2018 – Sick Side ; 2018 – Trap Lovers ; 2021 – Untouchable ; 2024 – ICON

E questi invece alcuni dei singoli portati al successo da Tony Effe: 2021 – Effe; Colpevole; Balaclava; Mi piace; 2023 – Boss; Taxi sulla Luna; 2024 – Particolari sporchi; 2024 – Miu miu e Sesso e samba