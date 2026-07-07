Mancano ancora tanti mesi all’edizione numero 77 del Festival di Sanremo che, come saprete, vedrà per la prima volta alla conduzione Stefano De Martino. Non è però troppo presto per le indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda i possibili Big in gara. Tra di essi, spunta il nome di TonyPitony.

Sanremo 2027: la prima volta per Stefano De Martino

C’è tanta, anzi tantissima curiosità nel vedere come se la caverà Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo. Dopo Amadeus e Carlo Conti che hanno condotto in tutto le ultime 7 edizioni, è tempo di cambiamenti e novità, con un conduttore giovane e amatissimo dal pubblico. Sebbene manchino ancora tantissimi mesi all’inizio della kermesse, per il conduttore napoletano è già tempo di mettersi al lavoro, tra la scelta di co-conduttori e co-conduttrici, degli ospiti e, soprattutto, dei Big che si contenderanno la vittoria finale. Chi ci sarà? Ecco che spuntano i primi possibili nomi.

TonyPitony a Sanremo 2027? L’ultima indiscrezione

Sarebbero circa 500 i brani inviati a Stefano De Martino per Sanremo 2027. Il conduttore napoletano dovrà dunque scegliere chi salirà sul palco dell’Ariston in qualità di Big. Il toto-nomi è già partito da tempo, ma ecco che Gabriele Parpiglia, nell’ultimo numero di “Rubrichissima” sulla sua newsletter, ha lanciato una nuova indiscrezione. A De Martino e al suo team sarebbe piaciuto moltissimo il brano presentato da TonyPitony che, ricorderete, nell’edizione 2026 ha vinto in coppia con Ditonellapiaga la serata delle Cover. Oltre a lui, Parpiglia parla anche di Samurai Jay: “Primi due cantanti per De Martino. Ecco due cantanti che hanno presentato i loro brani per il prossimo Sanremo e avrebbero convinto il direttore artistico Stefano De Martino: TonyPitony e Samurai Jay che vuole tornare sul palco dell’Ariston a tutti i costi. Su Tony l’entourage di De Martino ha già detto sì. Su Samurai, “ni”. Per ora, in attesa.“

Sanremo 2027: gli altri candidati Big

TonyPitony e Samurai Jay sono canditati, specie il primo, a salire sul palco della 77esima edizione del Festival di Sanremo come Big. E poi? Giuseppe Candela sulle pagine di “Chi” ha rivelato che Stefano De Martino starebbe facendo pressioni su Emma, su ex fidanzata, affinché possa prendere parte alla kermesse. Si parla anche di Tiziano Ferro e Al Bano Carrisi, mentre secondo il portale Recensiamo Musica, questi sarebbero i possibili Big in gara al Festival: “Alfa, Tananai, Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma, Giusy Ferreri, BigMama, Clara, Baby K, Dolcenera, Serena Brancale, Cristina D’Avena, Madame, Coez, Frah Quintale, Giorgio Poi, Venerus, Naska, 22simba, Emma Nolde, Chadia Rodriguez, La Niña, Fred De Palma, Mr Rain, Lorenzo Salvetti, Delia, Settembre, Nicolò Filippucci, Paola Turci, Angelina Mango, Il Volo, Gianna Nannini, Blanco, Mahmood, Tedua, Anna, Tiziano Ferro.” Insomma, staremo a vedere!