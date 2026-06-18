Dopo la fine (burrascosa) della loro relazione, pare che Elodie e Andrea Iannone abbiano trovato un nuovo equilibrio e abbiano dunque fatto pace. A riportare la notizia il settimanale Oggi. Ecco tutti i dettagli.

“Tornato il sereno”, Elodie e Iannone hanno fatto pace?

A partire dall’estate del 2022 e per circa tre anni e mezzo, Elodie e Andrea Iannone sono state una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. La cantante romana e il pilota motociclistico abruzzese si sono lasciati ormai diversi mesi fa e, anche se nessuno dei due ha mai ufficializzato la rottura, diverse sono state le frecciatine social che non hanno lasciato spazio a dubbi circa la fine della relazione. Ora, dopo le tensioni degli ultimi mesi, pare però che tra i due sia tornato il sereno. A lanciare la notizia il settimanale Oggi, secondo cui la cantante e il pilota si sarebbero incontrati per caso in una discoteca a Milano: “Da quel momento qualcosa è cambiato: tutte le tensioni pregresse si sono sciolte come neve al sole”, si legge sul settimanale. Sembra quindi che i due siano riusciti a lasciarsi alle spalle i vecchi rancori, pronti a vivere al meglio le rispettive nuove relazioni.

Andrea Iannone, prosegue la relazione con Rocío Muñoz Morales

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, pare essere tornato il sereno tra Andrea Iannone ed Elodie, dopo la fine burrascosa della loro storia d’amore. Entrambi ora sembrano molto felici nelle rispettive nuove relazioni. Nonostante le presunte voci di crisi, sembra infatti che la storia tra il pilota motociclistico e Rocío Muñoz Morales stia proseguendo, con la stessa ex di Raoul Bova che al settimanale F ha dichiarato che tra lei e Iannone c’è “un’amicizia speciale dove ci siamo l’uno per l’altra. Non c’è bisogno di dargli un titolo. Io sono serena. Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me.”

Elodie, innamorata e felice con Franceska Nuredini

Se Andrea Iannone sta proseguendo serenamente la sua storia con Rocío Muñoz Morales, lo stesso si può dire per Elodie, innamorata e felice accanto a Franceska Nuredini. La cantante e la ballerina si vedono spesso insieme sui social tanto che c’è anche chi ha parlato di una possibile unione civile, voce che però per il momento pare non abbia trovato un reale fondamento. Recentemente la stessa Elodie aveva dichiarato di sentirsi molto bene e di stare vivendo appieno questa nuova fase della sua vita, mentre Franceska ha raccontato di sentirsi libera di essere se stessa ogni volta che sta insieme alla cantante romana. Insomma, in poche parole la loro storia prosegue più che a gonfie vele!