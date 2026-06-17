Frank Matano si prepara a diventare papà: il comico e conduttore aspetterebbe il suo primo figlio insieme alla compagna Ylenia Azzurretti. A svelare la presunta gravidanza sono state le immagini pubblicate dal settimanale Chi, che mostrano la coppia serena durante un momento di vita quotidiana.

Frank Matano pronto a diventare papà: l’indiscrezione di Chi

Frank Matano si prepara a vivere una delle esperienze più importanti della sua vita: il comico e conduttore casertano, 36 anni, sarebbe infatti in procinto di diventare padre per la prima volta. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi, che pare abbia pubblicato alcune fotografie del volto televisivo insieme alla compagna Ylenia Azzurretti, ritratta con evidenti segnali della gravidanza.

Gli scatti mostrerebbero i due durante un pranzo all’aperto, in un clima rilassato e sereno. Le immagini racconterebbero una coppia affiatata, pronta ad accogliere il loro primo figlio dopo sei anni di relazione. In particolare, una fotografia mostra Ylenia mentre raggiunge Matano al tavolo del ristorante con una camicetta azzurra che lascia intravedere le nuove forme della gravidanza.

La coppia, però, non ha ancora confermato pubblicamente la notizia. Frank e Ylenia avrebbero scelto finora di vivere questo momento lontano dai riflettori, probabilmente tutelando la loro privacy in una fase così delicata della loro vita privata. Sui social entrambi hanno condiviso nel tempo immagini della loro quotidianità, ma nessun contenuto ha fatto riferimento direttamente alla futura nascita.

Frank Matano diventa papà: chi è la fidanzata Ylenia Azzurretti

La compagna del comico è Ylenia Azzurretti, 36 anni, originaria di Caserta come il conduttore, e lavora nel settore cinematografico come regista, documentarista e sceneggiatrice. La sua carriera si è sviluppata soprattutto nel campo dell’audiovisivo, con diversi progetti legati alla scrittura e alla produzione.

Tra i suoi lavori figurano la sceneggiatura di All Night Long di Gianluigi Sorrentino e quella di Italian Business, diretto da Mario Chiavalin. Nel suo percorso professionale spicca anche la regia del documentario Notturno, realizzato nel 2017, un progetto che conferma il suo interesse per il racconto attraverso immagini e testimonianze.

Azzurretti ha inoltre collaborato con i The Jackal, realtà molto vicina al percorso artistico di Matano. La sua formazione comprende una laurea in Lettere Moderne alla Università degli Studi di Napoli Federico II, un percorso che si intreccia con la sua attività nel mondo della scrittura e della narrazione audiovisiva.

Anche sui social Ylenia mantiene una presenza attiva, con una community di oltre 23mila follower, pur privilegiando un approccio discreto e poco esposto rispetto alla sua vita personale.

Frank Matano e Ylenia Azzurretti: una storia d’amore nata nel Casertano e vissuta con discrezione

Il rapporto tra Frank Matano e Ylenia Azzurretti è nato grazie a una coincidenza legata alle loro origini comuni. Entrambi sono infatti cresciuti nella provincia di Caserta e il loro incontro è avvenuto attraverso amici in comune. Lo stesso Matano aveva raccontato questo particolare in un’intervista a Repubblica, spiegando: “Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici”.

Dopo l’inizio della relazione, la coppia ha continuato a costruire il proprio percorso insieme lontano dall’eccessiva attenzione mediatica. Pur essendo entrambi impegnati in ambienti creativi e molto esposti professionalmente, hanno sempre cercato di separare il lavoro dalla dimensione privata.

Oggi vivono a Roma, dove si sono trasferiti per esigenze professionali, ma mantengono un forte legame con la loro terra d’origine. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto emergere l’indiscrezione della gravidanza, ma la conferma ufficiale resta ancora affidata alle parole della coppia.