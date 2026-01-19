La collisione nei pressi di Cordova trasforma la linea dell’alta velocità in uno scenario apocalittico tra lamiere e soccorsi disperati…

Il bilancio del terribile incidente ferroviario avvenuto in Spagna si aggrava drasticamente mentre le squadre di soccorso continuano a scavare tra i resti dei convogli. Le autorità locali hanno confermato che il numero delle vittime accertate è salito a 39 dopo il ritrovamento di altri corpi tra le lamiere dei vagoni accartocciati. La tragedia si è consumata domenica sera alle 19:39 sulla linea dell’alta velocità che collega Madrid all’Andalusia, precisamente all’altezza della località di Adamuz.

Un impatto devastante

Un impatto devastante ha coinvolto due treni in un tratto ferroviario solitamente considerato tra i più sicuri del Paese. Un treno della compagnia Iryo, che viaggiava da Malaga verso la capitale spagnola, ha subito i danni maggiori con un bilancio parziale di ventuno morti e ventidue feriti gravi. Le immagini che giungono dal luogo del deragliamento mostrano i vagoni sovrapposti l’uno all’altro mentre i vigili del fuoco lavorano incessantemente per estrarre i passeggeri ancora intrappolati.

Si parla di un possibile guasto tecnico o un errore nella gestione del traffico, sebbene gli inquirenti mantengano ancora il massimo riserbo sulle cause. I servizi di emergenza hanno allestito un ospedale da campo nelle immediate vicinanze dei binari per prestare le prime cure ai superstiti in stato di shock. La compagnia Iryo ha immediatamente attivato il numero verde 900001402 per fornire assistenza tempestiva e informazioni certe ai familiari delle persone coinvolte in questo drammatico evento.

Lutto nazionale in Spagna

Anche Renfe ha risposto prontamente all’emergenza istituendo una linea telefonica dedicata per monitorare la situazione dei passeggeri che viaggiavano sul treno Alvia coinvolto nello scontro. Il governo spagnolo ha proclamato il lutto nazionale mentre i tecnici della sicurezza ferroviaria analizzano le scatole nere per ricostruire con precisione ogni istante precedente all’impatto. La nazione intera attende ora di conoscere il destino dei molti feriti che lottano tra la vita e la morte negli ospedali di Cordova e Siviglia.

Dario Lessa

