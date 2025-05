È polemica per il costo del meet & greet per incontrare TrigNo prima dei suoi live

Polverone per il costo del meet & greet per incontrare TrigNo prima dei suoi live: la cifra richiesta di 129 Euro fa discutere.

Il costo del meet & greet di TrigNo fa discutere

Dopo aver trionfato nella categoria canto di Amici 24, TrigNo si prepara a salire per la prima volta sui palchi italiani con due date molto attese. La prima il 20 novembre a Milano (Magazzini Generali) e il 26 novembre a Roma (Largo Venue). Il giovane artista, molto amato dal pubblico del talent di Maria De Filippi, è pronto a confrontarsi con i live, ma il suo esordio è già accompagnato da una polemica che sta facendo discutere il web.

A suscitare critiche è il costo del pacchetto Meet & Greet, che consentirebbe ai fan di incontrare TrigNo, scattare un selfie e ottenere alcuni dei gadget esclusivi messi a disposizione. Il prezzo? Ben 129 euro. La cifra, secondo molti utenti sui social network, è fuori scala per un cantante che si affaccia solo ora al mercato discografico e alla scena dei concerti.

Eppure, i biglietti standard al costo di 25 euro erano stati accolti in modo positivo, segno dell’entusiasmo per le prime esibizioni live di TrigNo. Quella gioia iniziale però, per molti, si è trasformato in delusione quando è trapelata la notizia del costoso pacchetto VIP. I commenti si sono sprecati tra chi l’ha giudicato “Inaccettabile”, chi “esagerato per un esordiente”, giusto per citarne alcuni.

Come fa giustamente notare anche Grazia Sambruna, è giusto sottolineare che né TrigNo né la redazione di Amici sono coinvolti direttamente in questa scelta. La decisione ovviamente arriva dagli organizzatori del tour e dalla casa discografica, che sembrano aver applicato una strategia commerciale piuttosto comune tra i giovani artisti emergenti: prezzi alti per esperienze “esclusive”.

Al momento l’artista e il suo staff non hanno commentato la polemica. Vedremo dunque se TrigNo, o chi per lui, deciderà di intervenire e dare tutte le spiegazioni del caso. Ma c’è il rischio che le critiche possano proseguire e che queste strategie possano non essere accolte positivamente anche in futuro, se dovessero ripresentarsi. La speranza dei fan è che si faccia un passo indietro e si trovi un giusto compromesso.