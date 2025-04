Spunta in rete un like di TrigNO a un vecchio post Instagram di Marracash, risalente al 2020, in cui appare Chiara

Tra le coppie nate nella scuola di Amici 24 c’è anche quella formata da TrigNO e Chiara. In queste ore intanto in rete è spuntato un like del cantante a un vecchio post di Marracash, in cui appare proprio la ballerina.

Il like di TrigNO

Chi quest’anno ha seguito Amici 24 sa bene che all’interno della scuola più famosa d’Italia sono nate diverse coppie. Tra le storie d’amore più amate e sostenute dal pubblico c’è senza dubbio quella tra TrigNO e Chiara, di certo tra gli allievi più seguiti dai fan del talent show di Maria De Filippi. A breve però la coppia dovrà separarsi momentaneamente per qualche giorno, a causa di quanto accaduto ieri sera durante la sesta puntata del Serale.

Come abbiamo visto infatti il cantante e la ballerina sono finiti al ballottaggio finale e uno dei due dovrà dire addio alla possibilità di conquistare un posto in finale. A causa dell’indecisione di Cristiano Malgioglio, che non è riuscito a votare, il verdetto è stato però rimandato alla prossima settimana. All’inizio della settima puntata scopriremo dunque chi dovrà lasciare il programma e chi sarà l’eliminato ufficiale. In attesa di scoprire cosa succederà però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Alcuni utenti infatti hanno scovato un like di TrigNO a un vecchio post di Marracash, risalente al 2020. La cosa che ha lasciato tutti senza parole è il fatto che nello scatto, tra i ballerini presenti affianco al rapper sul palco, c’è proprio Chiara. Naturalmente all’epoca i due allievi di Amici 24 non si conoscevano ancora e questa strana casualità ha fatto emozionare tutti i sostenitori di questa bellissima coppia.

Il pubblico intanto si chiede già chi dovrà lasciare il talent show tra il cantante e la ballerina e chi tra loro dovrà dire addio al programma di Canale 5.