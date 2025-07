In questi giorni si mormora che sarà Simona Ventura a condurre la prossima edizione del Grande Fratello. Pare tuttavia che la presentatrice dovrà lasciare Che tempo che fa, di cui è ospite fissa da anni, per prendere in mano le redini del reality show Mediaset.

Il retroscena su Simona Ventura

Negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Simona Ventura. Come sappiamo, la conduttrice ha appena terminato l’esperienza da opinionista de L’Isola dei Famosi, tuttavia per lei c’è già in serbo un altro grosso progetto sempre sulle reti Mediaset. Stando a quanto si mormora infatti sarà proprio la Ventura a condurre il Grande Fratello, che il prossimo anno andrà in onda su Canale 5 con ben due edizioni.

Stando alle voci di corridoio, la prima andrà in onda da ottobre a dicembre e sarà totalmente composta da concorrenti Nip. La seconda invece, in onda a partire da gennaio, sarà Gold/Vip, celebrerà i 25 anni del reality show e vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. Si sussurra anche che le intenzioni siano di riportare il programma alle origini, con un solo appuntamento settimanale. In più pare anche che Mediaset stia rivalutando gli orari di chiusura delle dirette, che potrebbero terminare all’incirca per mezzanotte e mezza.

Una vera rivoluzione dunque attende il pubblico di Canale 5. In attesa di scoprire cosa succederà però nelle ultime ore è arrivato un nuovo retroscena che sta già facendo discutere. Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela, l’idea di affidare la conduzione del Grande Fratello a Simona Ventura sarebbe nata negli ultimi giorni. La conduttrice tuttavia, per prendere in mano le redini del reality show, dovrà non solo risolvere alcuni problemi contrattuali con la Rai, ma lasciare anche Che tempo che fa, di cui è ospite fissa da anni. Al suo posto è previsto l’arrivo di Mara Venier, che, come vi abbiamo già rivelato qualche giorno fa, entrerà a far parte del cast del Tavolo.

Tra pochi giorni intanto Mediaset presterà i Palinsesti della prossima stagione televisiva e finalmente scopriremo cosa accadrà nei mesi a venire.